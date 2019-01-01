德尚此人有眼光 征召“欧洲最佳”得瓜帅感谢

虽然红军后卫范戴克获得了欧足联年度最佳球员，但曼城主帅认为伊蒂哈德的宝藏男孩也值得高度肯定。

法国国家队主帅公布了新一期国家队名单，曼城后卫拉波尔特也首次获得成年队征召，他将有可能得到机会为高卢雄鸡出战面对阿尔巴尼亚和安道尔的欧预赛比赛。

25岁的拉波尔特在曼城后防表现稳定，但来到国家队，他仍需要保持耐心。

在范戴克成为欧足协年度最佳球员后，瓜迪奥拉谈到了自己阵中的这位后防肱骨。蓝月亮主帅说道：“当我说他是最佳之一的时候，这其实是不对的。对于我而言，他就是欧洲最佳左路中后卫。”

“我真的很感谢德尚，并且为拉波尔特感到高兴，因为他值得入选国家队。”

“我们都为他感到非常高兴，因为他为这次征召已经等待了太长时间，希望他能够留在国家队里。现在这都取决于他自己。”

凯尔-沃克在这个国家队比赛日显然有些失意，由于右后卫过剩，他被挤出了索斯盖特的阵容。

瓜迪奥拉对此表示：“当然，凯尔和我自己都没入选。我们尊重这个决定，并且我认为凯尔会以更强的姿态回归。”

“这是索斯盖特的决定，当然，我理解他并且支持国家队主帅。”

沃克最近的好状态也为他赢得了本赛季伊始的三场首发机会，也由此成功限制新援坎塞洛的上场机会。

瓜帅继续说道：“（坎塞洛）来得台湾了，没有赶上季前准备。很多事情还是凯尔了解得更清楚全面。”

“若奥（坎塞洛）还在逐步理解需要做什么，或许（在周六面对布莱顿的比赛）或许在国家队比赛日之后，他就会上场踢球。”



