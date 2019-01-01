德尚：博格巴伤缺三周 将错过与利物浦的联赛

法国主帅针对红魔中场球员的脚踝情况进行了更新，伤势问题使得他不太可能在对阵默西塞德郡球队的比赛中上场。

在迪迪埃·德尚宣布保罗·博格巴将缺席接下来的三周后，后者是否能参加10月20日曼联与利物浦的比赛已成为了一个严重的问题。

世界杯冠军博格巴在脚踝受伤缺席一个月后于上周对阵罗奇代尔的比赛中复出，并参加了周一1-1战平阿森纳的比赛，但是曼联把他排除在了对阵阿尔克马尔的大名单之外。

主教练索尔斯克亚称脚踝问题需要“进一步的治疗和休息”，但德尚表示这是一个“新的”问题，可能会让他缺席近一个月。

博格巴并没有入选即将到来的法国队对阵冰岛和土耳其的2020年欧洲杯预选赛的大名单。

“他的脚踝是个新问题。”法国队主教练德尚周五说。

“他参加了联赛杯的比赛，他在周一对阵阿森纳的比赛中再次上场。他又有了一个问题，这将使他三个星期不能上场。”

“我更希望他能像其他球员一样出现在那里，但不幸的是，他现在的身体状况并不好。”

博格巴在8月底1-1战平南安普顿的比赛中受伤，被迫缺席了对阵莱斯特城、阿斯塔纳和西汉姆的比赛。

他在曼联点球战胜罗奇代尔的比赛中复出，随后在主场与枪手进行了90分钟的比赛，这也是这位26岁的球员第100次英超联赛的比赛。

索尔斯克亚的球员将在周日前往纽卡斯尔，然后将在国际比赛日后的老特拉福德迎战利物浦。

曼联在7场比赛后目前在英超积分榜上排名第10，与排名第4的阿森纳队差3分，与同城对手曼城队差7分，与联赛领头羊利物浦队差12分。

博格巴似乎已经准备好在夏天继续他的征战之旅，赛季初他的状态并不出色，到目前为止，他在各项赛事中出场6次，只有2次助攻。