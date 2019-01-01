德尚不满球队梦游：我们被好好地打脸了

在欧洲杯预选赛客场负于土耳其后，法国主帅德尚批评了他的球员。

法国主教练迪迪埃·德尚表示，法国队意外输给土耳其队并没有任何积极的影响。

法国队在上半场连失两球，卡安·阿伊汗首开纪录，云代尔将土耳其的优势扩大。

世界杯冠军法国队尽管派出了一支强大的球队，但在90分钟的比赛中，法国队一球未入，最终以3分落后于H组榜首的土耳其队。

德尚在半场做了两次换人，用马图伊迪和迪涅换下科曼和门迪，但都无济于事。赛后，德尚毫不犹豫地把失败的责任归咎于他的球员。

“当有这样的集体表现时，没有什么可以保持积极的。”这位50岁的主帅告诉TF1：“在和这样一支球队踢球时，我们没有踢出我们的比赛，我们心不在焉。即使我们是世界冠军，如果我们毫无目的的踢球，就会发生这样的事情。我们今晚被打了个漂亮的耳光，我们会分析的。没有什么可说的了。祝贺土耳其，我们应该回到我们的基础上来。”

土耳其与俄罗斯世界杯的预选赛时候大相径庭，当时仅以小组第四的成绩落后于冰岛、最终进入决赛的克罗地亚和乌克兰。

今年2月，他们聘请了居内什，后者是他们2002年世界杯获得季军时的主帅。在他的第二个任期内，他们已经赢得了所有的五场比赛。这场比赛最令人印象深刻的一次胜利，他们此前战胜了相对较弱的阿尔巴尼亚、摩尔多瓦和乌兹别克斯坦，并在友谊赛中战胜了希腊。今天，土耳其击败了一支有9名球员参加过世界杯决赛的球队。