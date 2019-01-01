德尔夫离开曼城 为了增加国家队机会

这位29岁的球员觉得是时候去寻找更多的上场时间了，他希望他的英格兰职业生涯能够继续下去。

法比安·德尔夫表示，他做出离开曼城的决定是为了增加自己为英格兰踢球的机会。

德尔夫上周以850万英镑(1100万美元)的价格转会埃弗顿，结束了他在曼城的四年生涯。

随着埃弗顿进入新赛季，德尔夫希望能留在英格兰队，他决定离开曼彻斯特，寻找更稳定的比赛时间。

他在接受《每日邮报》采访时表示:“从个人角度来看，我觉得是时候做出改变了。我本来可以待在那儿的。他们和我在一起很开心。没人叫我离开。我在那支球队中扮演了相当重要的角色。我在那里度过了美妙的四年，非常享受，但我想要一个新的挑战。我想踢更多的足球。为英格兰踢球对我来说意义重大，所以如果我经常踢球，我被选中的机会就会更大。我和加雷斯(索斯盖特)以及英格兰的小伙子们关系很好，我们是一个非常亲密的团队。那里的心态很棒。”

德尔夫一直是索斯盖特麾下英格兰队的常客，今年夏天早些时候，他在欧国联半决赛负于荷兰队的比赛中首发出场。

转会埃弗顿将为这名29岁的球员提供一个固定的首发位置，尽管这也给新教练带来了调整。

虽然德尔夫对瓜迪奥拉在老东家的风格印象深刻，但他声称在新主帅席尔瓦的带领下训练比在英超冠军球队时更艰苦。

“训练量要大得多，我们要覆盖的距离要远得多。”他说：“工作强度更大了，你肯定会觉得自己已经工作了一整天。我爱它。对我来说，没有什么比精力充沛地回家更糟糕的了。曼城的训练非常好，它更短，更犀利，这是主教练喜欢球员们踢球的方式。”

在周二0-0战平维甘之后，埃弗顿将在8月3日的季前友谊赛中迎战云达不莱梅，一周后他们将面对本赛季第一次英超联赛测试，对手是水晶宫。