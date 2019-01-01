德尔·博斯克：内马尔干了很多混蛋事 但是我喜欢

这位备受赞誉的前教练并不在意这位攻击手的滑稽行为。

前西班牙主教练德尔·博斯克更喜欢内马尔，而不是他的巴黎圣日耳曼队友姆巴佩，尽管他认为这位巴西球星的行为可能会带来问题。

内马尔为回到法甲冠军后的表现令人印象深刻，在2019-2020赛季的所有比赛中，他缺席了七场比赛中的五场。

这位前锋因脚踝受伤而错过了美洲杯，在转会窗口不确定的情况下，他被主教练托马斯·图赫尔排除在巴黎圣日耳曼的大名单之外。

这位27岁的球员没能在转会截止日期前回到巴塞罗那，但在对阵斯特拉斯堡和里昂的比赛中，他都在最后时刻打进了制胜球。

尽管有人担心他不会成为比赛中的“榜样”，但前皇马主教练德尔·博斯克还是很乐意让内马尔为他效力。

他对塞尔电台说：“在内马尔和姆巴佩之间，我现在喜欢内马尔。他干了很多混蛋事，他不是任何人的榜样，但作为一名球员，他很棒。姆巴佩有能力成为克里斯蒂亚诺·罗纳尔多和莱昂内尔·梅西的接班人，但他仍然需要改进一些。这有点像维尼修斯的遭遇。”

博斯克发表这番言论之前，巴塞罗那队队长梅西击败利物浦后卫维吉尔·范戴克和尤文图斯前锋克里斯蒂亚诺·罗纳尔多，获得2019年国际足联最佳男球员奖。

“对我来说，是的，梅西是有史以来最好的，但这并不能抹杀C罗的表现。”博斯克这样评价：“去年，就有人敢说克里斯蒂亚诺·罗纳尔多完蛋了，他是否离开（皇家马德里）并不重要。梅西和克里斯蒂亚诺没有极限。”

博斯克自从2016年欧洲杯后离开西班牙国家队后就一直闲赋。现年68岁的他曾带领国家队获得2010年世界杯和2012年欧洲杯冠军，此前他在皇家马德里担任主教练的四年时间里曾两次获得西甲冠军和两次欧洲冠军联赛冠军。

鉴于这些成就，他无意退休后复出。

“我不想念教练席。我会回来吗？不可能——没机会。我什么都不想念。我已经去过世界上最好的两个地方（皇马和西班牙）。”德尔·博斯克说。