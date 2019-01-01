德容：论技术西甲更好 但英超水平略高一筹

这名荷兰球星曾被英格兰球队看中，他承认，英格兰的竞争强度确实使比赛略优于西班牙的顶级联赛。

巴塞罗那中场弗兰基·德容认为英超联赛的水平比西甲“略高”。

这位前阿贾克斯天才在夏天转会到了西班牙，并很快巩固了他在埃内斯托·巴尔韦德麾下的位置。

这位22岁的球员已经在西甲出场18次，攻入1球，贡献2次助攻，目前巴塞罗那是国内联赛的领头羊。

德容已经很好地适应了西班牙的顶级联赛，他注意到英超联赛的水平似乎略好一些，尽管没有那么技术细腻。

“我曾经认为西甲是世界上最强大的足球联赛。你可以看到他们在欧洲赛场上的统治地位。”德容告诉《镜报》：“西班牙俱乐部总是有长足的进步，经常夺得欧洲冠军联赛和欧罗巴联赛的奖杯。”

“但英超联赛在过去几年里增长了实力。谈到纯粹的技术，西甲更好。但由于竞争激烈，英格兰比赛的水平略高一些。”

如果瓜迪奥拉的曼城感兴趣的话，德容本赛季很可能在英超联赛中占有一席之地。荷兰主教练罗纳德·科曼透露，曼城主帅非常欣赏德容上个赛季的表现。

科曼说：“我和佩普讨论了很长时间的两个名字，分别是弗兰基·德容和马泰斯·德里赫特。佩普对弗兰基这种中场球员很狂热。他想知道关于他的一切。”

“弗兰基现在是世界上最好的中场球员之一。他最大的能力？他有能力再等两秒钟，然后再决定拿球做什么。然后他突然送出一记漂亮的传球，让每个人都感叹，'我的上帝！ '”

虽然他在国外可能有一些大牌的崇拜者，但巴尔韦德最近强调，他期待德容本赛季在西甲有更多的表现。

他说：“弗兰基·德容覆盖了很多领域，他踢得很好。然而，他还能付出更多，特别是在对手的禁区内。”