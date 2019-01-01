德容：塞维利亚可以击败很多球队 包括巴萨在内

七场联赛之后，塞维利亚将前往积分相同的诺坎普，与加泰罗尼亚球队比试高下。

塞维利亚前锋卢克·德容相信他的俱乐部有能力在周日诺坎普对阵巴塞罗那的比赛中让对方不安。

两家俱乐部都在四胜一平两负的七场比赛后积13分，但是自从塞维利亚上次在巴萨的地盘上赢球已经过去十年了。

然而德容却热衷于指出，在足球世界中任何事情都有可能发生。

“在诺坎普没赢球已经有很长一段时间了，但我认为在足球中总是有可能的，”这名前锋告诉够力足球。“作为一直球队，我们必须做好准备，集中精力，为即将到来的一切做好准备。”

“如果我们有信心并且踢得好，我想我们可以击败很多球队，甚至是巴塞罗那。”

这名29岁的球员在7月份从埃因霍温转会到了塞维利亚，现在他很享受在著名的加泰罗尼亚球场踢球的机会。

“与巴塞罗的交手那总是一场伟大的比赛，也总是艰苦的。我上个赛季在诺坎普参加了欧冠比赛，我们踢了一场非常精彩的比赛，但是他们有那么多的个人实力去赢得比赛，他们总是很危险的。”

“我们必须为这场比赛做好充分的准备，保持专注，带着自信和个性比赛。

“在诺坎普和其他像这样的大型球场踢球总是让人印象深刻，但在哪里踢球并不重要，我们必须时刻做好准备。但作为一个年轻球员，在诺坎普这样的地方踢球是你开始踢足球的原因之一。”

德容上赛季代表埃因霍温在34场联赛中打进28球，但是他还没有为他的新俱乐部找到进球的机会。然而，对于荷兰国脚来说，在门前的跑动并不令人担忧。

“当然我想尽快为塞维利亚进球，”他说。“但是去年在埃因霍温，我们赢得了前13场比赛，而我在前4场比赛中没有进球，所以……我想每个人都知道我的能力，我能为球队做什么，我的工作，我作为一个目标球员的表现。”

“在这一点上，我还没有进球的运气，但它会来。我将开始进球和助攻——这只是在每场比赛中更加努力的动力。”

“我从来没有说过我想在一个赛季中打进多少球，我只是希望我的进球和助攻对球队尽可能重要。”

“我在每一场比赛中都很努力地压迫对手，赢回球权，帮助球队统治比赛。希望我整个赛季都能保持健康，成为一名关键球员。”