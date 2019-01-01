德容吹梅西：现在我的偶像是我的队友了

荷兰国脚德容不敢相信他会这么快实现儿时的梦想，在诺坎普和梅西并肩作战。

弗兰基·德容在正式加盟巴塞罗那并成为他的偶像莱昂内尔·梅西的队友后仿佛置身梦境。

巴萨于今年1月宣布从阿贾克斯签下德容，此举将在2019- 2020赛季之前生效。巴萨同意向阿贾克斯支付惊人的8600万欧元(7700万英镑/ 9700万美元)。

德容是一名极具天赋的中场球员，在过去的几年里，他在阿贾克斯给人留下了深刻的印象，他在上个赛季帮助阿贾克斯打进了欧冠半决赛，这让他声名鹊起。

对于德容，巴萨认为他们有一个能够同时成为伊涅斯塔和布斯克茨接班人的球员，这就是他全面的踢球风格。

德容并没有忘记代表巴萨意味着什么，因为他准备和梅西并肩作战。

“我很高兴终于来到这里。”他告诉巴萨官网：“当我还是个孩子的时候，在巴萨踢球是我的梦想，现在我来到了这里，这太棒了。我真的很期待第一次踏上诺坎普球场。我很高兴能和梅西一起踢球，我一直都很关注他。现在我的偶像将是我的队友。”

虽然从荷甲转会到西甲的适应可能很重要，但德容并不期望在他的适应期挣扎，他指出巴萨、阿贾克斯和荷兰所传授的哲学是相似的。

“我喜欢巴萨的打法。”他补充道：“巴萨和阿贾克斯的理念非常相似，我想我会喜欢的。巴萨和荷兰队一直有着伟大而特殊的联系，我希望能延续这一传统。我想成为在巴塞罗那效力过的最出色的荷兰球员之一。”