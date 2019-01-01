德塞利相信蓝军聘用兰帕德决定：阿布总是对的

这位前蓝军后卫和库迪奇尼都认为现任德比郡主帅将是执掌斯坦福桥的合适人选。

德塞利声称，阿布拉莫维奇在任命主教练方面有着良好的操作，而兰帕德的任何方面都值得信赖。

在萨里决定加盟尤文图斯后，蓝军又回到了市场上寻找新教练。

作为前斯坦福桥的热门人选，兰帕德迅速成为了最受欢迎的主教练候选。

他在德比郡的执教经验有限，他将接手这支西伦敦球队，但由于切尔西两个转会窗被禁，他无法调整阵容。

有些人认为在这个阶段蓝军的帅位对兰帕德来说负担太重了，但是德塞利说那些做出决定的管理层应该得到信任。

他说：“我们需要理解并相信这样一个事实，每次阿布或者切尔西的管理层都能找到一个合适的主教练去赢得胜利。”

“今年拿下欧罗巴联赛冠军，英超排名第三，如果我们对切尔西今年的表现不太满意的话，那么你希望他们能怎么样并取得胜利？这里有两支疯狂的球队:利物浦和曼城。”

“萨里，他们从某个地方找到了他，所以我相信他们也会找到另一个教练，现在他们不能买新的球员，他们有很好的哲学来利用现有的球员，从佩德罗，到威廉，再到吉鲁，这能够建立更好的战术体系。”

德塞利并不是唯一一个认为兰帕德应该得到机会的前蓝军球员。

一直担任俱乐部门将教练的库迪奇尼认为，这位与切尔西有着紧密联系的人可能是一个完美的选择。

这位意大利人说:“在俱乐部宣布新教练之前，我很难发表意见。”

“但是我了解兰帕德，我曾与他一起踢过球。我认为，对俱乐部来说，这将是美妙的。他刚刚开始他的主帅生涯，但在足球方面你真的不能计划太多。有时候，机会来了，或者如果你有机会，你必须抓住它。”

“很明显，对于俱乐部来说，他曾是一个非常重要的球员，他也有可能成为一名教练，我认为他完全有能力成为一名伟大的教练，但他才刚刚开始。他在德比郡度过了一个重要的赛季，所以我们拭目以待。”

“考虑到俱乐部目前的状况，任何一位新教练都希望得到时间，这对教练来说是一件宝贵的商品——尤其是在最近几年的斯坦福桥。”

“每个人都需要时间，不仅仅是他。每个人都需要时间将自己的理念融入团队。在足球世界中，时间至关重要。”