德国队将变得“难以预料的” 克罗斯看好战车欧洲杯前景

皇马中场相信，2014年世界杯冠军有能力在2020年欧洲杯上争取新的荣誉。

2014年的巴西，克罗斯跟随德国队站上了世界杯冠军的领奖台。但去年在俄罗斯世界杯上，勒夫的球队表现尴尬，甚至没能从小组赛中出线。

不过克罗斯对于明年夏天的欧洲仍然充满了期待，他相信拥有格纳布里和萨内的德意志战车能够在欧洲杯上大放异彩。最近一场欧预赛，他们8-0横扫爱沙尼亚，目前排名C组次席。

这位皇马中场告诉Kolner Stadt-Anzeiger：“我对2020年的欧洲杯有一种很好的感觉。”

“我们的目标一直都是控制比赛，但我们正在寻求一条目的性更强的前进道路。特别是在进攻端，我们拥有能够给对方制造麻烦的球员，比如萨内和格纳布里。”

“这让我们变得难以预料，会比世界杯时候更出色。”

这位29岁的德国国脚已经在伯纳乌效力了5年，与安切洛蒂，贝尼特斯，洛佩特吉，索拉里和齐达内都有过共事。他认为一部分德国球员没有令他们的天赋得到充分的发挥。

克罗斯继续说道：“我希望有更多的教练，能够对球队是在踢球的事实投入更多的注意力，而非仅仅关注结果和分数。”

就在上个月，克罗斯还与皇马完成了续约，双方目前的合同将会延续到2023年。签下一份四年长约对克罗斯来说，无疑是一个非常重要的决定。

他告诉Bild体育：“我特意选择让这份合同在2023年到期。”

“33岁会是一个退役的好年纪，但那之后我也会有机会选择是否继续做一些事。”

“我可以现在就排除去美国，中国和卡塔尔的可能性。”