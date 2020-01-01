德国杯再遇沙尔克 穆勒：拜仁或许可以让罗本复出

拜仁慕尼黑在德国杯四分之一决赛中遇到了一个熟悉的对手，让人回想起2010年那场著名的比赛。

拜仁慕尼黑在德国杯四分之一决赛中遇到了一个熟悉的对手，让人回想起2010年那场著名的比赛

托马斯·穆勒开玩笑说，拜仁慕尼黑应该把退役的阿尔扬·罗本带回来，让他参加与沙尔克的德国杯四分之一决赛。

德甲冠军正准备在国内杯赛的八强比赛中与熟悉的对手碰面，这让人想起了2010年两家俱乐部的一次著名会面。

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在那场比赛中，一场戏剧性的半决赛以一种激动人心的方式结束，荷兰边锋罗本在加时赛时攻入一粒令人震惊的长途奔袭进球，为拜仁在决赛中赢得了一席之地。

如今，人们也在寻找类似的灵感，穆勒承认，也许是时候向这位在2018-19赛季末挂靴的人发出求救信号了。

他告诉拜仁官方网站：“当然，沙尔克是一支在今年显示出他们有竞争力的球队。他们知道该做什么，尤其是在杯赛上。”

“在沙尔克，我的思绪回到了很久以前。我还记得罗本的进球：他在加时赛攻入一球，将比分改写为1-0。阿尔扬不再为我们踢球了，但也许我们会给他打个电话，让他从退役中复出！”

拜仁将于3月4日前往沙尔克，这场比赛为世界杯冠军门将诺伊尔提供了与他的老东家重新重聚的机会。

他说：“他们是很好的对手。而在杯赛上，情况就完全不同了。这对我们来说并不容易。就我个人而言，我总是很高兴回到盖尔森基兴。我很期待这场比赛。”