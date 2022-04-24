德国国家德比击败多特蒙德 拜仁夺得德甲十连冠

拜仁慕尼黑在今天凌晨的德国国家德比中3-1击败多特蒙德，连续10个赛季夺得德甲冠军。

多特蒙德在安联球场的失败使他们在只剩下三场联赛的情况下落后拜仁12分，这意味着纳格尔斯曼的球队现在可以开始庆祝夺冠了。

拜仁在联赛中的五连胜使他们在榜首的领先优势不可动摇，并确保他们在德国足坛至少再保持一年的统治地位。

到目前为止，拜仁在2021-22赛季的31场德甲比赛中赢了24场，如果他们在剩下的比赛中拿下4分，他们将超过上赛季的78分总积分。

南部之星是本赛季德甲进球最多的队伍，有92个进球，同时也拥有最佳的防守成绩，只有30个失球。

今天凌晨，格纳布里和莱万多夫斯基的进球决定了拜仁的胜利，他们在上半场都取得破门；在埃姆雷-詹的点球破门为大黄蜂扳回一城之后，穆西亚拉在第87分钟的进球杀死了悬念。

莱万多夫斯基本赛季在德甲的个人总进球数达到了33个，他几乎可以确保击败希克和哈兰德，再次获得德甲最佳射手的称号。

本赛季，只有四支球队能够在联赛中击败拜仁，他们在再次成为冠军的道路上只收获三场平局，而多特蒙德在过去四个赛季中已经第三次获得亚军。

纳格尔斯曼在他执教拜仁的第一个赛季就赢得了两座奖杯，他在德甲超级杯决赛中以3-1战胜多特蒙德拉开了新时代的序幕。

拜仁在德国杯中遭遇了失望，他们在第二轮意外地以0-5的比分输给门兴格拉德巴赫后出局，而且他们还在欧洲冠军联赛的四分之一决赛中被比利亚雷亚尔淘汰。

尽管如此，随着德甲奖杯再次安全地落入囊中，拜仁的赛季应该被认为是成功的，而且他们有足够大的平台，来在2022-23赛季继续取得更大的成就。