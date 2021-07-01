德国众名宿怒批球队：看不懂勒夫换人 球队被淘汰纯属活该

在温布利输给英格兰后，勒夫掌权德国的时代已经结束，而这支德国队也遭到了许多名宿的批评。

在欧洲杯1/8决赛遭到英格兰淘汰之后，数名德国名宿批评这支德国队缺乏野心，没有前进的勇气。

0-2输给宿敌英格兰成为勒夫15年德国主帅生涯的终点，三狮军团凭借斯特林和凯恩的进球杀入了欧洲杯八强，而德国的糟糕表现则遭到许多名宿的炮轰。

前德国队长迈克尔-巴拉克告诉MagentaTV：“这支德国队毫无意识，上半场证明了我们没有办法拿出答案，我们不必要地后退，我不知道为什么勒夫等这么久才换人。”

曾代表德国在96年欧洲杯击败英格兰的弗雷迪-博比奇对此表示赞同，他说道：“即使在过去，勒夫的换人决定也是值得质疑的。被淘汰绝对是应得的，我们没有前进的勇气，即使在一球落后的情况下，我们也没有表现出任何东西，除了一次机会。球队非常被动，错过这个机会真的令人遗憾。”

曾在勒夫手下赢得2014年世界杯冠军的卢卡斯-波多尔斯基则抨击了球队的态度，他告诉《图片报》播客节目：“他们缺乏野心和战斗精神，看看球员们的脸，一切都显得如此凄凉和苍白，他们都一动不动。”

“就算体育场着火了，他们可能还会愣在原地不动，我们缺少进球的决心。”

德国U21主帅斯特凡-昆茨告诉ARD：“我们的防守一直不是很好，在我看来，球队的三中卫体系的稳定度无法真正让人信服。他们必须在一条线上踢球，而当做不到的时候，球队就会越来越混乱，并且越撤越靠后，这是我们在整届赛事中都遇到的问题。”