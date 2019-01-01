德国中流砥柱克罗斯考虑欧洲杯后退出国家队

这位皇家马德里队的球员已经为他的国家队出场了92次，但是他不知道会否在不久的将来结束他的国脚生涯。

德国中场球员托尼·克罗斯承认，他可能在明年的欧洲杯结束后退出国家队。

这位皇马球员自2010年以来为国家队出战92次，是2014年巴西世界杯勒夫所带领的冠军球队的关键成员。

然而，在随后的几次主要杯赛中，他们都难以延续这一成功，在2016年的欧洲杯上输给了法国，然后又在去年的俄罗斯世界杯小组赛阶段被淘汰出局。

29岁的克罗斯开始考虑明年的欧洲杯是否可能是他代表国家的最后一场杯赛，他承认这似乎是一个合适的时间点来考虑他的未来。

“欧洲杯结束后将是一个思考的好时机，”他在对阵荷兰队的资格赛之前对媒体说。“如果我在没有赢得欧洲杯的情况下结束我的职业生涯，我不会自杀的。”

克罗斯之前在6月缺席了国家队对白俄罗斯和爱沙尼亚的比赛，在繁忙的西甲赛季结束后休养了一段时间。

“在我看来，我现在想要并且需要一直在这里，和重要的比赛在一起，”当被问及他之前的缺席时，他补充道。“上个赛季结束时，我比平常更累了，因为摆脱那些更消极的阶段需要花费很多精力。我还有一些身体问题。”

他的缺席并没有给球队带来什么影响，两场比赛的进球达到了两位数，引人注目的8-0大胜爱沙尼亚成为了头条新闻，克罗斯承认教练的麾下有很多进攻威胁。

“我们现在有更多的球员可以一对一地伤害对手，”他说。“当然，我们需要让这些球员进入那种状态。也许我们需要通过更少的传球让球来到球门前。你仍然只能在控球时创造出更多进球。”

“我已经准备好适应了改变，因为我的主要目标是踢好比赛。”

在与荷兰队的比赛之后，德国队将前往贝尔法斯特迎战北爱尔兰队，目前北爱尔兰队以四战四胜四位居C组榜首。

克罗斯和他的队友在三场比赛后也有一个完美的记录，这意味着如果他们击败罗纳德·科曼的球队，两支球队将在温莎公园为顶尖荣誉而战。