德勒·阿里：欧冠决赛失利会驱使热刺前进

热刺中场德勒·阿里表示欧冠决赛的失利会激励他们在下赛季以更强大的姿态回归。

托特纳姆热刺的德勒·阿里表示，俱乐部在周六欧冠决赛输给利物浦时所受的伤将推动他们在下个赛季继续前进。

在马德里万达大都会球场对阵利物浦的比赛中，热刺以0-2失利。

波切蒂诺的球队控制了更多的球权，但是在西班牙首都的一场低强度的比赛中，他们错失了很多机会。

托特纳姆热刺在欧冠小组赛中一直处于不被看好的位置，在小组赛中他们以微弱优势落后于巴塞罗那，之后又以两轮精彩的淘汰赛击败曼城和阿贾克斯，进入了他们的首场欧冠决赛。

然而，在最后一关倒下后，德勒·阿里坚信这样的失败不会减损他和队友们今年所取得的成就。

“这是令人心碎的，没有人想说话。”英格兰国脚赛后告诉热刺官网：“是时候反思过去可能发生的事情了。与此同时，现在很困难，但我们也要看看我们一路走到决赛走了多远。现在很难看到积极的一面，但随着时间的推移，球员、工作人员和球迷们，当我们一起回顾这段旅程时……这还不是结束。”

他说：“我们必须继续努力，不断提高，从失望和伤痛中走出来，用它来激励自己。这是一段奇妙的旅程，我要感谢球迷们的支持。我很抱歉我们没能跨过最后的障碍，但这是一个很好的学习过程，就像我说的，我们必须保持这种感觉，这种伤痛，并把它带到下赛季。”

德勒·阿里将在索斯盖特的带领下随队友哈里·凯恩、埃里克·戴尔和丹尼·罗斯一起参加国家队比赛，他们希望在国家联赛中再次打入决赛。