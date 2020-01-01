德利赫特：开始不想踢后卫 正在努力学习范迪克和博努奇

这名被外界评价很高的荷兰国脚承认他最初想成为一名有创造力的中场，而不是后卫。

马泰斯·德利赫特已经成为世界足坛最受欢迎的中后卫之一，但荷兰人承认他从未想过成为一名后卫，他原本认为自己更像是一名有创造力的中场。

这名20岁的球员在阿贾克斯青年队是一名天才的中场组织者，但在15岁那年，被迫改变位置，成为了一位中后卫。

他对这样的转换并不是很感兴趣，他更希望能在进攻三区发挥自己的作用，而不是在己方半场化解对手的进攻。

其他球队

尽管如此，德利赫特还是很快就适应了自己的新角色，在2019年夏天尤文图斯花费7500万欧元将他从阿姆斯特丹带走之前，他已经成为了欧洲最受欢迎的新生代中后卫。

谈到他是如何做到这一点的，这位2018年的金童得主表示：“我踢中场踢了好多年，打进了一些书也送出了几次助攻，然后教练突然告诉我，我可以后退到中卫位置，这会对我的职业生涯变得更好。”

“一开始，我在想，‘我不喜欢当后卫’，但现在我开始意识到，中场出身对踢后卫有很大帮助，所以，我很高兴自己经历了这段成长过程。”

“自从巴塞罗那的iki-taka式踢法出现之后，所有球队都想从后场就开始发动进攻，那种能在后场控球组织的后卫就变得吃香了，这就是为什么脚下技术对我踢中卫如此重要的原因。”

“在最初的不理解之后，我开始意识到，也许后撤到中卫位置对我来说是一件好事。这就是我的工作，我想说的是，心理能力对一名后卫来说也很重要。”

德利赫特十几岁的时候就在阿贾克斯青训体系中崭露头角，成为了队长。在尤文签下他之前，他就成为了荷兰国脚。尽管他在意大利的并不稳定，也出现了一些转会离开的传闻，但德利赫特本人希望留在这里，继续在其它巨星后卫身边学习。

谈到他的发展，包括与荷兰的利物浦球星维吉尔·范迪克的合作，德利赫特表示:“能和世界上最好的球员之一一起踢球真是太棒了。我想我们是一对好搭档。现在在尤文图斯也有博努奇和基耶利尼，他们是经验丰富的后卫，完全了解这个位置。我正在努力向他们学习。”