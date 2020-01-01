德利赫特：开始不想踢后卫 正在努力学习范迪克和博努奇
马泰斯·德利赫特已经成为世界足坛最受欢迎的中后卫之一，但荷兰人承认他从未想过成为一名后卫，他原本认为自己更像是一名有创造力的中场。
这名20岁的球员在阿贾克斯青年队是一名天才的中场组织者，但在15岁那年，被迫改变位置，成为了一位中后卫。
他对这样的转换并不是很感兴趣，他更希望能在进攻三区发挥自己的作用，而不是在己方半场化解对手的进攻。
尽管如此，德利赫特还是很快就适应了自己的新角色，在2019年夏天尤文图斯花费7500万欧元将他从阿姆斯特丹带走之前，他已经成为了欧洲最受欢迎的新生代中后卫。
谈到他是如何做到这一点的，这位2018年的金童得主表示：“我踢中场踢了好多年，打进了一些书也送出了几次助攻，然后教练突然告诉我，我可以后退到中卫位置，这会对我的职业生涯变得更好。”
“一开始，我在想，‘我不喜欢当后卫’，但现在我开始意识到，中场出身对踢后卫有很大帮助，所以，我很高兴自己经历了这段成长过程。”
“自从巴塞罗那的iki-taka式踢法出现之后，所有球队都想从后场就开始发动进攻，那种能在后场控球组织的后卫就变得吃香了，这就是为什么脚下技术对我踢中卫如此重要的原因。”
“在最初的不理解之后，我开始意识到，也许后撤到中卫位置对我来说是一件好事。这就是我的工作，我想说的是，心理能力对一名后卫来说也很重要。”
德利赫特十几岁的时候就在阿贾克斯青训体系中崭露头角，成为了队长。在尤文签下他之前，他就成为了荷兰国脚。尽管他在意大利的并不稳定，也出现了一些转会离开的传闻，但德利赫特本人希望留在这里，继续在其它巨星后卫身边学习。
谈到他的发展，包括与荷兰的利物浦球星维吉尔·范迪克的合作，德利赫特表示:“能和世界上最好的球员之一一起踢球真是太棒了。我想我们是一对好搭档。现在在尤文图斯也有博努奇和基耶利尼，他们是经验丰富的后卫，完全了解这个位置。我正在努力向他们学习。”