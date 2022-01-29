德保罗不满智利对阿根廷的招待：他们甚至不让我们去洗手间！

德保罗表示智利没有好好招待来到这里踢球的阿根廷。

这位阿根廷中场表示，智利方面没有让阿根廷球员在下飞机时使用洗手间，另外还有其他许多问题，并称阿根廷永远不会如此对待远道而来的客场球队。

不过，阿根廷依然以2-1的比分击败了智利，迪马利亚和劳塔罗分别进球，现在他们在南美世预赛中排名第二，已晋级世界杯决赛圈。

德保罗在赛后告诉记者：“当我们下飞机时，他们甚至不让我们去厕所。他们切断了我们的空调系统，停了我们的水并在酒店外制造噪音。”

“我不是在说这是对是错，但作为一个阿根廷人，每一支来到我的国家的球队，我们都必须让他们有宾至如归的感觉，我们必须在场上取胜，这才是最重要的。”

本场比赛因为疫情限制的规定，阿根廷主帅斯卡洛尼和队长梅西都无法来到现场，斯卡洛尼最近感染了新冠，而梅西则刚刚从新冠中康复。

不过，阿根廷最终还是2-1击败对手。

助理教练沃尔特-萨穆埃尔说道：“球队当然有提高的空间，但球员们在艰苦的环境下表现出了个性。梅西是这支球队的领袖，但我们能够在他缺阵的情况下做得非常好。我们因为疫情的关系还缺少其他人，但球队很努力，我想感谢他们的努力。”

“球员们的个性令人印象深刻，所有人都从零开始，都希望获得参加世界杯的机会，球队内部有着很健康的竞争。”