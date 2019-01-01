德佬驳斥引进伊卡尔迪传闻：简直太愚蠢了

俱乐部主席强烈否认了与阿根廷人之间任何可能的交易，同时声称皇马的“不公平”要求阻碍了与J罗的交易。

那不勒斯主席奥雷里奥·德·劳伦蒂斯强烈否认了任何关于伊卡尔迪加盟俱乐部的传闻，称与他会面的想法是“天大的，巨大的愚蠢”。

自从去年2月伊卡尔迪被解除队长职务以来，他在国米的未来一直是许多猜测的焦点，俱乐部、伊卡尔迪和他的妻子同时也是他经纪人旺达·纳拉之间的长期不和给他的前景蒙上了阴影。

国米已经承认他们想把伊卡尔迪留下，尽管尤文图斯已经被俱乐部首席执行官马洛塔认为是一个潜在的目标。

那不勒斯也被报道有可能是阿根廷人的一个落脚点，但是德劳伦蒂斯拒绝了任何关于这一举动的谈论，甚至抨击了与伊卡尔迪和纳拉会面的说法，同时坚称俱乐部还有其他需要。

“这是一个天大的，巨大的愚蠢，”德劳伦提斯在接受电台采访时被问及与伊卡尔迪的会面时回答道。“我只在三年前见过她，我不打算再见到她。”

“那次会面就够了。同时，因为伊卡尔迪并不是那不勒斯当前需求的一部分。”

当被问及那不勒斯的目标哈梅斯·罗德里格斯时，德-劳伦蒂斯的态度要积极得多。

这位哥伦比亚国脚回到了皇马，此前拜仁慕尼黑决定不行使他们在德甲冠军球队租借两年后的买断权利。

然而，由于J罗没有被认为是主教练齐达内计划的一部分，预计不会留在白衣军团。

那不勒斯主帅安切洛蒂对J罗的评价很高，而德佬也证实支持意大利球队与哥伦比亚人的重新结合，但同时声称皇马对这位中场组织者的要求过高。

“J罗在我们心中，尤其是在安切洛蒂的教练心中，他比任何人都更优秀。”德劳伦蒂斯说。“J罗的问题上是我们必须对付皇家马德里。我们很强硬，我们不想屈服于皇马不公平的要求。”

“我们并不着急，因为我们的队伍已经很强大了。我们只需要做伟大的交易，没有什么特别的。”

“交易分为两部分，买家和卖家。我们想买，但我们不想冒险。”