德佬警告两大将别去中超：去那里不过是恰烂钱

两位攻击手被告知，当他们进入职业生涯的暮年时，不要追逐金钱。

那不勒斯主席奥雷里奥·德·劳伦蒂斯警告德赖斯·默滕斯和何塞·卡列洪不要接受中超的邀请离开俱乐部。

这两名球员都被认为有可能前往亚洲，因为他们的合同将在赛季末到期。

现在这两名球员都32岁了，德劳伦蒂斯强调他不会给他们提供比他们的价值更多的东西，他认为为了钱去中国是一个错误。

“我绝对不准备为他们付出任何努力。”德劳伦蒂斯告诉意大利天空体育：“每个球员都有自己的价值，这取决于他们在哪里踢球，怎么踢球，年龄多大，做什么。如果他们想在中国出卖自己，恰大烂钱过上两三年的狗屁生活，那是他们的问题。我认为中国没有竞争力。中国很遥远。如果他们认为这很近，那就是他们的问题。在生活中，你必须做出选择，是找一份你喜欢的工作，还是仅仅为了钱而工作。对我来说，钱是手段而不是目的；如果这是他们的终局，那么他们应该去中国。”

德·劳伦蒂斯还表示，那不勒斯队长洛伦佐·因西涅必须“改变态度”，并表达了对主教练安切洛蒂的支持。

在因西涅和安切洛蒂关系紧张的报道中，德·劳伦蒂斯强调俱乐部队长必须变得更加平和。

“我没有和安切洛蒂打架，他可以在这里再待10年。”在电影中，我与导演卡洛·维尔多内的关系持续了很长时间。因西涅是一名优秀的运动员，但他必须保持冷静，改变态度，放弃某些事情。在那不勒斯，他的态度总是很不愉快。我理解他，保护他，也很喜欢他，但他总是觉得自己在那不勒斯的处境很不舒服。因此，我只想说，他需要冷静下来，成为一个更平和的人，但那是他的问题。无论是拉伊奥拉还是安切洛蒂都无法解决这个问题。

“他是一名优秀的球员，他的状态可以很好，也可以很差。如果他的状态不那么好，那就由教练决定不让他上场。因西涅不能出来说笑话或带着“几乎”目中无人的态度。教练是个有家室的人，60岁了，他不会让你迷路，因为他的年龄是你的三倍。”

那不勒斯目前在意甲排名第四，周六将在主场迎战维罗纳。