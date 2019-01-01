德佩童年曾在街上卖大麻：我的天赋拯救了我

这位荷兰球星在自传中详细描述了自己年轻时遇到的问题，并透露他希望帮助孩子们避免重蹈覆辙。

前曼联前锋孟菲斯·德佩承认，他很幸运地摆脱了年轻时的困境，因为他曾在街上卖过大麻。

荷兰国脚正准备在6月6日的半决赛中对阵英格兰队，但他表示，如果没有他的运动能力，他的人生可能会有不同的道路。

德佩在他最近的自传中谈到了他坎坷的过去，并解释了为什么他决定把年轻时的困境也写进这本书中。

这位25岁的歌手在荷兰脱口秀节目上说：“我不认可自己过去做过的很多事情，我也不为此感到骄傲，但无论如何，我还是出版了这本书，因为我希望它是纯粹的。”

“像我这样的孩子，可能没有合适的人来指导他们，他们可能会发现，当他们不断做出错误的选择时，他们不会实现自己想要的东西。”

“我一直想成为一名职业足球运动员，但很长一段时间以来，我做的事情都无法实现这一点。”

“我希望成为别人的榜样。有些选择一直在追逐你。我幸运地从悬崖边上逃了出来。对其他人来说，结果可能很糟糕。”

他说：“我过去常常在晚上上街，做一个同龄男孩不该做的事情。我的天赋救了我，这是肯定的。在球场上，我总是按照人们对我的期望去做。”

这名前锋本周一直在接受媒体采访，同时，荷兰也公布了他们的国联决赛的阵容，因此他很快赞扬了罗纳德·科曼在球场上给予他的自由。

但德佩并不总是那么欢迎记者，作为一名年轻球员，他经常忽视记者。

“我觉得人们不理解我。他们写了很多关于我的不真实的事情。它给我的印象。当时我还年轻，不知道该如何应对。”

“人们以某种方式看待我，因为他们读过一些不真实的东西。这很烦人，但我现在知道如何处理这些事情了。”