德佩：我能与梅西和阿圭罗共存 科曼会使我更容易适应新环境

这位荷兰球星相信自己和科曼的渊源将帮助他适应新的环境

孟菲斯-德佩相信他、梅西和阿圭罗能够在场上共存。

这位荷兰国脚今夏从里昂自由转会加盟巴塞罗那，而在签下他不久前，巴萨刚刚从曼城免签了阿圭罗。

此外，俱乐部还希望续约梅西，尽管这位阿根廷巨星的合同已经在上个月底到期。

关于这三名球员能否同时上场的问题一直存在，但德佩相信他们可以共存，他告诉《每日体育报》：“能和梅西一起踢球真的太棒了，希望我可以。他拥有球队需要的一些品质，围绕着这些品质打造一切是很重要的。”

“这支球队非常有才华，如果我能和梅西并肩作战并赢得冠军，那将会是一件很棒的事。”

“我们有很多攻击手，但在我看来每个人特点都不同。例如，我的特点和优势就与阿圭罗或其他任何球员都不一样。”

“我认为我们三个人既不相同，又能共存，但我们会看看一切是如何发生的。”

转会巴萨意味着德佩与前荷兰主教练罗纳德-科曼重聚。

27岁的德佩赞扬了科曼对自己的影响，并相信他们会再次有成功的合作。

德佩说道：“科曼在很重要的那几年对我有很大的影响，他改变了荷兰队，他很重视我，他给了我信心。现在他想在巴塞罗那重用我，所以他无疑是一个对我来说很重要的人物。”

“我了解他，也了解他的训练方式，所以我更容易适应。我知道他对我有什么期望，我们一起工作很久了。即使有他作为我的主帅，效力巴萨显然也不是一件容易的事，但很明显这是一件好事，如果没有他，情况就不一样了。”