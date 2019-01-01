德佩十字韧带断裂 极可能无缘明夏欧洲杯

荷兰国脚的赛季可能结束了，他参加明年夏天比赛的希望看起来很渺茫。

里昂俱乐部证实，球队球星孟菲斯·德佩在周日输给雷恩的比赛中左膝前十字韧带断裂。

25岁的德佩将错过本赛季余下的比赛，他将成为荷兰2020年欧洲杯的一大悬念。

这名前锋在法甲表现不错，在13场比赛中打进9球，贡献2次助攻，但他至少要休息6个月。

里昂主管儒尼尼奥里昂0-1负于雷恩赛后说道：“这是一个非常糟糕的夜晚，因为我们输了，因为我们的质量太差。非常坏的消息是孟菲斯的伤病，他们可能会缺席一段时间。他是我们的队长，我为他感到难过。”

对里昂来说更糟糕的是，中场杰夫·雷内-阿德莱德在上半场被换下，他的右膝盖前交叉韧带断裂。

里昂在一份声明中确认了两人的伤势，并表示“不幸的是，他们很有可能至少缺席6个月”。

里昂在过去的三场联赛中主场输给了里尔和雷恩，目前在法甲联赛中排名第八。

荷兰在欧洲杯上极可能失去德佩，这将对荷兰造成伤害，德佩在2019年的国家队赛事中攻入6球，并获得10次助攻。

吕克·德容、韦赫霍斯特和迈隆·博阿杜是替换德佩位置的首选，但是他们三人在合共27场国家队比赛中只有6个进球。

自从克服了错过2018年世界杯的失望之后，荷兰队在过去的12个月里一直在上升。他们打进了首届欧洲国家联赛的决赛，并先后击败过德国（2次）、法国和英格兰。