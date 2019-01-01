循序渐进 克洛普：凯塔需要时间回到最佳状态

这位来自几内亚的球星在昨晚的联赛杯比赛中替补出场，这是他自8月初以来的第一次出场。

在周三2-0击败米尔顿凯恩斯的比赛中，利物浦中场球员纳比·凯塔复出后，尤尔根·克洛普敦促大家对凯塔保持耐心。

这位几内亚国脚自从八月初就因为肌肉问题缺席了比赛，这意味着他本赛季唯一一次出场是在社区盾杯对阵曼城的比赛中。

詹姆斯·米尔纳和年轻后卫基-亚纳·霍弗进球，而年轻球员哈维·埃利奥特引起了人们的注意。

在凯塔自第63分钟上场的时间里，他有时会感到更沉重，但克洛普坚持认为这是意料之中的。

他对记者说：“很明显，他的状态很好，他的状态真的很好，但是他必须再次适应这个位置。你也可以在张伯伦身上看到这一点。很自然地，你会移动得更多，你会发现彼此更多，但事情就是这样。他离开了一段时间，但很快你就看到了他是一个多么不可思议的球员，他对我们来说是多么重要。我们现在不需要急于求成，但我们现在可以用他，这对我们很好。还有很长一段时间，一切都会好起来的。”

凯塔的下一个出场机会是在周六，届时利物浦将作客对阵谢菲尔德联。在新赛季开始的六场比赛中取得全部胜利后，红军在积分榜上以五分的优势领先。在作客布拉莫巷之后，克洛普的球队将为10月2日在安菲尔德与萨尔茨堡的欧冠比赛做准备。