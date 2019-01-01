御林军国脚+J联赛海龟！恒大官宣韦世豪等三将

北京时间2019年2月2日晚，中超豪门广州恒大淘宝足球官方宣布三名新援正式加盟，韦世豪、高准翼和吴少聪三员大将将在新赛季代表华南虎征战中超、亚冠等赛事。

在这次官宣的3人中，除了吴少聪目前具体情况未知，此前中国知名媒体人朱艺曾透露韦世豪和高准翼的转会费都在2000万人民币左右。

现年23岁的韦世豪出生于安徽蚌埠，成长于山东鲁能足校，还在2013年出国踢球，先后效力过葡萄牙的博阿维斯塔、费伦斯、莱雄伊什等球队。2017年，足协U23新政发布，上海上港以租借的形式将他带回了中超，随后，他又在2018年1月正式加盟了北京国安。上赛季，这位国脚边锋共代表御林军在中超出场18次，有2粒进球入账。此外，他还因自己的技术特点而得以跟随国足参加了本届亚洲杯，不过受困于伤病，未能在比赛中出场。

作为中超新人中卫，和韦世豪同岁的高准翼也倍受外界关注。这位吉林小伙职业生涯起步于日本J2联赛的福冈黄蜂俱乐部，2015年被山东鲁能带回了中超。2016年，他又以先租后买的形式加盟了河北华夏幸福，并为球队在两个赛季中出场60次，贡献2球2助攻。

至于吴少聪，这位2000年出生的后卫此前曾效力于J联赛的清水心跳俱乐部，不过去年夏天，他被租借到J2联赛的京都不死鸟队半个赛季。值得一提的是，这位身高192的少年英才此前曾作为主力球员跟随国青收获了熊猫杯冠军。

以下为广州恒大俱乐部就转会发表的官方声明：

北京时间2019年2月2日，广州恒大淘宝足球俱乐部官方宣布，韦世豪、高准翼、吴少聪三名球员正式加盟广州恒大淘宝足球队。

韦世豪，1995年出生，身高177CM，司职边锋，带球速度快，进攻意识强，善于前场突破及把握射门机会。韦世豪是现役国脚，曾先后效力于上海上港、北京中赫国安队。上赛季，他代表北京中赫国安队出场22次打进4球。

高准翼，1995年出生，身高183CM，司职中后卫，防守意识强，头球能力出众，盯人拦截卡位等技术全面。高准翼是中国U23国家队队长，曾先后效力过山东鲁能、河北华夏幸福队。经与山东鲁能、河北华夏幸福两家俱乐部友好协商，高准翼顺利加盟广州队。

吴少聪，2000年生，身高192CM，司职中后卫或左边卫，身体高大强壮，脚下技术优秀，长传球精准。吴少聪曾多次入选国青队，2018年代表u19国青参加雅加达亚青赛。

俱乐部根据球队目前情况，遵守中国足协相关引援规则，按照主教练的要求完成了此次引援工作。韦世豪、高准翼、吴少聪三名年轻球员的加盟将进一步夯实阵容厚度，增强球队整体实力。他们将代表广州队征战中超、亚冠赛场，向广大球迷奉献更多精彩的比赛。