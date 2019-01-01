得到肯定 中场小将威尔洛克与阿森纳续下长约

这位枪手的年轻球员因其令人印象深刻的表现获得了一份新的合同。

阿森纳俱乐部宣布，乔·威尔洛克已经与少年时代的俱乐部阿森纳签订了一份新的长期合同。

这位20岁的中场球员本赛季闯入了一线队的阵容，他在上个赛季和季前赛中都表现出色，他的能量和在中场的跑动给人留下了深刻的印象。

他在夏天对拜仁慕尼黑和皇家马德里的表现尤其引人注目，并使他入选新赛季英超第一场比赛的首发阵容——从而帮助球队1-0战胜纽卡斯尔联队。

在接下来的两场比赛中，他们先以2-1战胜了伯恩利，然后又以1-3输给了挑战冠军头衔的利物浦。

对于一名年轻球员来说，这是非常宝贵的经验，他在上个赛季第一次真正体验了一线队的足球比赛，参加了三场欧联杯的比赛，两次英超联赛，一次足总杯，在这六场比赛中首发了四场。

威尔洛克从四岁开始就在阿森纳踢球，现在他已经为俱乐部做出了长期的承诺，并为这名年轻球员开出了新的合同，作为对他成熟表现的奖励。

这名中场是众多年轻球员中的一员，他们已经从枪手著名的黑尔德学院升入一线队，除他以外，还有赖斯·奈尔森、埃米尔·史密斯·罗和埃迪·恩克蒂亚——后者本赛季租借去到利兹联。

他们加入了赫克托尔·贝莱林和安斯利·梅特兰-奈尔斯等一线队球员的行列，从青年队一跃来到了一线队。

其他有前途的年轻球员，如布卡约·萨卡，在埃梅里手下也得到了上场的机会，还有很多其他有前途的边路天才球员等，包括后卫泽克·麦德利、前锋蒂里斯·约翰-朱尔斯和弗拉林·巴罗贡。

威尔洛克的续约将会让阿森纳松一口气，因为他们已经看了例如泽维尔·阿马奇和尤努斯·穆萨等天才球员离开了阿森纳，分别前往汉堡和瓦伦西亚。此前，由于对进入一线队的道路心存疑虑，他们都拒绝了签署新的合同。