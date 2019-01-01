得便宜卖乖？波切蒂诺站队萨里批评VAR

在VAR帮助热刺获胜之后，波切蒂诺却表达了自己对这一技术的担忧。

在周二热刺与切尔西的联赛杯比赛中，VAR视频回放让裁判给到了凯恩一粒点球，凯恩抓住机会并成功破门。

但这粒点球引发了巨大争议，因为英格兰队长可能越位在先。比赛后萨里表示，切尔西自己的摄像机显示凯恩确实越位，不过他的槽点还是集中在边裁的跑动上。萨利认为，示意越位的旗语阻止了己方想要上前解围的后卫。

尽管热刺成为了这次VAR技术应用的受益者，但主教练波切蒂诺还是站在了萨里这一边。他表示，自己在西甲执教时，VAR带来的体验也并不好。

“我不喜欢，很不喜欢（VAR），”他告诉《天空体育》。“今天我们是沾了VAR的光，但在西甲的时候，没人喜欢看它。对我来说得益毕竟是好的，但我并不喜欢这种方式。”

“换种方式的话，我应该还会对这个技术比较感兴趣——要先知道该怎么应用它才好。我支持科技进步，因为变革不会停下脚步，但如果像今天这样，那就……”

“我认为如运用这一技术的规则还不是很清楚，VAR拍摄的视频要正确的用才行。”

波切蒂诺补充道：“我每周都看西甲，没人对它满意，大俱乐部小俱乐部都是。这就是反面教材。我们还有6个月的时间来改进这套系统。”