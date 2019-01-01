得不到的从来矜贵 比利亚：曼城正痴迷于欧冠

这位前锋在巴塞罗那拿到过欧冠冠军，并谈到了他的前主帅本赛季举起奖杯的机会。

大卫·比利亚相信佩普·瓜迪奥拉可以带领曼城在欧洲冠军联赛中取得成功。

前巴塞罗那和拜仁慕尼黑主教练瓜迪奥拉在诺坎普执教期间两次举起欧冠冠军奖杯，最近一次是在2011年。

“对于所有的教练和所有的大俱乐部来说，关注欧洲冠军联赛是很正常的，因为这是你能在一个俱乐部踢的最好的比赛。”比利亚告诉《镜报》：“佩普显然是世界上最好的教练之一，显然他的目标是赢得所有的奖杯。曼城从来没有赢得过这个奖杯，他们已经追逐很多年了，所以他们对这个奖杯非常痴迷是很正常的。”

“这是你作为一名足球运动员所能参加的最好的比赛，但要为所有人都赢是很困难的，不仅仅是一两家俱乐部。赢得冠军非常困难，显然你需要付出很多努力。”

作为8年前瓜迪奥拉在温布利赢得欧冠冠军的巴塞罗那队的一员，比利亚对他的前教练在英格兰国内的成功并不感到惊讶。

“他是一个出色的教练。”比利亚说：“我和他在巴塞罗那度过了美妙的两年，他帮了我很多。无论走到哪里，他都会成功。他在西班牙取得了成功，在德国也是如此，现在在英格兰也是如此。所以不管他在哪里执教，他都会成功，因为他是一个了不起的教练。”

比利亚称曼城球员拉希姆·斯特林是一种独特的球员。

“他太棒了，是一个很难在其他球员身上找到这些能力的球员。”即将退役的比利亚补充道：“他速度很快，他在一对一中表现得很好，今年他进了很多球。他每年都在进步，这对一个足球运动员来说是最重要的。当你18岁、19岁、20岁的时候，在利物浦和曼城这样的顶级球队踢球，最重要的是一年比一年更好。作为一名球员成长很重要，每年斯特林都在这样做。你看，他一天比一天强，一年比一年强，他还很年轻。”