很久没见过这样的表现了！瓜迪奥拉盛赞B席

曼城教练瓜迪奥拉对这位中场五体投地，正是他帮助卫冕冠军重新夺回了争冠机会。

瓜迪奥拉对贝尔纳多·席尔瓦满口赞赏。在曼城2-1战胜利物浦队之后，瓜帅表示，这位身材矮小的中场球员为本场胜利“倾尽了一切”。

在伊蒂哈德的这场比赛打响前，蓝月亮在积分榜上已落后榜首的利物浦7分。鹿死谁手将会造成很大的比分差异。

上半场靠近尾声时，阿圭罗为曼城打入一球，下半场利物浦的菲尔米诺扳平比分，而最后凭借萨内一锤定音，曼城获得了了本场比赛的胜利。

在21轮比赛之后，曼城对利物浦的胜利，将后者的领先优势缩小至4分，曼城也超越热刺，重回积分榜第二位。

席尔瓦为阿奎罗的进球奉献了助攻，他的活动范围覆盖了全场，跑动距离为13.7公里（8.5英里），令人震惊。

该数据其实是本赛季英超联赛中的最大跑动距离。

瓜迪奥拉在赛后谈到了席尔瓦，赞扬了这位中场球员的完美表现，并称赞其在比赛中面对利物浦的明星后卫范戴克时游刃有余。

“贝尔纳多·席尔瓦倾尽了全力，”瓜迪奥拉告诉记者。“他是身材最小的一个。但他用行动告诉我们，踢好足球你并不需要高大威猛身强力壮。

“他太棒了。我好久没见过这样的表现了。他踢球时干净利落有头脑。对阵范戴克，他也张弛有度。”

曼城将在周日的足总杯中主场迎战英冠球队罗瑟汉姆联队。

之后一场曼城将在星期三的卡拉宝杯半决赛中对阵英甲球队伯顿。然后在1月14日重返英超战场主场对阵狼队。