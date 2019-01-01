往日笑面重现 阿尔维斯：拥有内马尔总是快乐的

这是内马尔自六月以来的第一场比赛，他的进球和助攻让他的队友非常高兴。

达尼·阿尔维斯称和内马尔一起踢球总是一段快乐的经历，这名巴西球星在复出之战上攻入一球。

这位巴黎圣日耳曼前锋因为伤病问题和转会传闻休战了三个月，他于周五在佛罗里达的友谊赛中复出。

内马尔在比赛中贡献一传一射，帮助桑巴军团保持不败。

球队老将达尼·阿尔维斯在接受环球电视台采访时说：“能让内马尔做他最擅长的事情，享受比赛，为国家队尽自己最大的努力，这总是一种快乐。我们对他有感情，当他集中精力的时候，他的水平非常高。让他做他能做的，那就是踢足球。我们是来帮助他的。”

哥伦比亚球员并没有感受到巴西人复出的快乐，哥伦比亚队曾四次对这位巴黎圣日耳曼球星犯规。值得注意的是，27岁的内马尔曾被撞到了广告牌上。

本场比赛取得进球的皇家马德里中场卡塞米罗在上半场对穆里尔的铲球中领到了本场比赛唯一一张黄牌，但他对对方的做法嗤之以鼻。

卡塞米罗说：“这些家伙来和巴西比赛，想要恐吓我们，他们把手放在我们身上、不断说话，想要打我们。”

“你必须赢得球权。他们有他们的策略，我们有我们的。对于巴西来说，没有友谊赛。对战我们的球队总是很强大，所以我们必须努力比赛。（对穆里尔的铲球）我领到了黄牌，并为此道歉。”