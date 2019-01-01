往事重现 阿德里安神奇扑救难救利物浦败局

红军也许是卫冕冠军，但他们还没有解决在圣保罗球场所出现的难题。

那么，闪电确实会击中两次。

同样的体育场，同样的结局，同样的比赛。

那不勒斯同样高兴，利物浦同样沮丧。

连续第二个赛季，克洛普的球队在欧冠小组赛折戟圣保罗球场。他们不想就这样空手而归，但今年和去年一样，他们在一场激烈的比赛中以一个糟糕的结局收场，尽管这次的比分是2比0，而不是1比0。

如果要说出一支令红军利物浦感到害怕的球队，那就是安切洛蒂的球队，他们在11个月的时间里对利物浦取得了3场胜利。

罗伯逊被判对何卡列洪犯规后，默腾斯罚进点球，而前热刺前锋洛伦特在伤停补时阶段的进球也在这里痛打了他们。

这并不像去年在最后几分钟因西涅的进球那样晚，但这对这支欧冠冠军来说并不是什么安慰，他们会觉得自己在这场引人入胜的比赛中至少应该得到一分。

克洛普不喜欢输球，他的球员也不习惯输球。这是他们自1月份以来第二次在90分钟内被击败，尽管在小组赛的背景下，这并不一定是致命的，但这种方式会让他们感到刺痛。

克洛普对点球判罚感到愤怒，他说:“很明显，这不是点球。”在赛后的新闻发布会上，他要求大家举手，看看谁有不同的看法。当一位意大利人认为这是一个公平的决定时，克洛普回答说:“我们都有眼镜，但我的眼镜有正确的看法!”

利物浦在这里的表现比去年10月好多了，当时他们几乎连三次传球都做不到。那天晚上他们没有射中目标，但在这场比赛他们更有威胁。要不是马内错失机会和那不勒斯门将亚历克斯·梅雷特的一次精彩扑救，客队很可能已经带着战利品离开了意大利。

利物浦在门将有他们自己的超级英雄。作为阿利森森的优秀替补，阿德里安在下半场早些时候扑出了一记你可能希望看到的最好的扑救，他拒绝了默滕斯的精彩射门。不过，比利时人会笑到最后。

克洛普在安菲尔德已经解决了大部分的难题，但还有一个问题。他是如何带领球队在客场赢得欧冠小组赛?

然而，他们缺少最后一击。梅雷特拒绝了马内的射门，萨拉赫忙碌了一整场比赛但没有找到破门良方。那不勒斯坚定地执行了防守策略，并给了他们的球迷在比赛进行时留下来的理由。

克洛普赛后说：“这应该是一种伤害，因为我们有机会，这是一场有很多反击的开放式比赛，但我们没有把他们杀死，这是个问题。”

利物浦在中场休息后就显得劣势，主队利用了这一点。克洛普说：“这是一场疯狂的比赛， 我们在跑，他们也在跑。”

阿德里安令人难以置信的单手扑出默滕斯的射门，而梅雷特在另一端同样出色地扑出了萨拉赫的攻门。当马内突破防线后，他选择寻找萨拉赫。但是传球失误了，也许他可以更自私些?

最后8分钟，罗伯逊在禁区内放倒卡列洪。

默腾斯完成了剩下的任务，然后去年在欧冠决赛中被利物浦击败的洛伦特在范戴克罕见的失误后，成功扩大了比分。对于克洛普，对于1000多名随队来到客场的利物浦球迷来说，他们感到失望，他们竭尽所能让自己的声音被听到。

阿德里安也很失望。在所有人中，他理应得到更好的结局。