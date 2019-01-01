往事唏嘘 波叔八月盛赞穆帅世上最佳教练之一

阿根廷人曾对这位前曼联，现在执掌托特纳姆热刺的主帅赞不绝口。

今年8月——何塞•穆里尼奥接替波切蒂诺出任托特纳姆热刺主教练的三个月前，后者曾说葡萄牙人是“世界上最好的教练之一”。

在周二晚上波切蒂诺结束了五年半的执教生涯后，前切尔西和曼联主帅在周三早上被确认为热刺的新主教练，为这家北伦敦俱乐部过去旋风式12个小时画上了句号。

穆里尼奥自从2018年12月被红魔解雇后就一直未曾担任教练工作，尽管他在媒体圈以专家的身份填补了自己的时间。

当被问及他在赛季初的预测时，穆里尼奥说他预计热刺将在2019- 2020年的英超联赛中挑战曼城和利物浦，同时他还厚脸皮地补充说另一个竞争者是“曼城B队”。

波切蒂诺很高兴自己被提名在竞争的行列之中，穆里尼奥这种半开玩笑的评论被认为是一种恭维。

阿根廷战术家回应道：“我爱穆里尼奥。”

“我们都知道他很聪明，他有时很讽刺，这就是为什么他是世界上最好的教练之一。”

“我尊重他的意见。我也很感激，因为像穆里尼奥这样的教练相信我们有潜力成为一个竞争者是很重要的。”

“我们有自己的信仰，我们对自己有信心，但这种赞美当然会让我们更相信这一点。”

穆里尼奥预计将在周三下午第一次负责热刺的训练，他的首场比赛将在周六在伦敦体育场挑战西汉姆。

他将要带领的球队目前在英超联赛中排名第14，在12场比赛中只赢了3场，而在上个月初的欧冠联赛中，球队也曾以2-7惨败给拜仁慕尼黑。

自从一月份以来，他们在联赛中也没有取得一场客场胜利，据俱乐部主席丹尼尔·列维说，他们在国内联赛中的排名下滑是波切蒂诺被解雇的原因之一。