彼此记挂 阿比达尔：内马尔永远是巴萨的选项

阿比达尔透露，这位巴西巨星仍然是西甲卫冕冠军的转会目标。

埃里克·阿比达尔表示，将内马尔从巴黎圣日耳曼带回加泰罗尼亚将永远是巴塞罗那的一个选择。

2013年至2017年，内马尔在诺坎普度过了一段非常成功的时光，总共赢得了8座奖杯，包括两个西甲冠军和一个欧洲冠军联赛冠军。

内马尔在今年夏季转会窗口期寻求回到巴萨，对他最初离开俱乐部的决定表示遗憾，但西班牙冠军未能与巴黎圣日耳曼就最终的转会费进行谈判。

尽管如此，巴萨的体育主管阿比达尔坚持认为这名优秀的边锋回到诺坎普的大门永远是敞开的，特别是如果他能在明年五月之前重新找回最佳状态的话。

当被问及内马尔时，阿比达尔告诉《世界体育报》：“（他是）一个顶级球员，一个拥有巴萨哲学和高水平表现的人，永远是一个选择。在竞技层面，我们可以做出决定，但在整个经济问题上，有些事情你可以做，有些事情你做不到。未来会说明一切。如果这种情况继续下去，因为赛季很长，我不会说这是第一选择，但这是一个明确的选择。”

内马尔自从10月份就因为大腿受伤缺席了比赛，但是巴黎圣日耳曼希望他能在国际比赛日之后重返赛场。

法甲卫冕冠军将于11月22日主场迎战里尔，四天后他们将客场挑战皇家马德里。