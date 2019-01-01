彼此折磨 克洛普：西蒙尼抽到我们也不会高兴

德国人期待着与马竞有一番争斗，并且很高兴在上赛季的决赛胜利后回到马德里。

尤尔根·克洛普承认利物浦在欧冠中抽中马德里竞技会很艰难，但他指出对手迭戈·西蒙尼面对卫冕冠军会很失望。

利物浦以小组第一的成绩力压那不勒斯，他们在争取卫冕的路上将回到上赛季夺冠的地方万达大都会球场，面对马德里竞技。

克洛普暗示他期待回到马德里，由于十六强的抽签只包含了欧洲五大联赛的球队，所以竞争将会非常激烈。

“这是一个有趣的抽签，”克洛普在他的俱乐部官方网站上说：“在抽签之前，我真的以为会是马德里——两家俱乐部中的任何一家——事实就是这样。马德里是一个我们所有人都有美好回忆的地方，这很好，但这次我们和马德里竞技比赛，那是他们的主场。”

“这是一场艰难的比赛，但如果你看了所有抽签，在十六强中已经有四五场可能的决赛了。”

“所以，真的，真的很好；一次很好的抽签，一场艰难的比赛，但是我不认为西蒙尼先生在他的客厅里跑来跑去，并觉得抽到利物浦会很高兴。”

“这将是一场艰苦的比赛。两支球队都习惯踢激烈的足球。当然，风格不同，组织也略有不同，但他们都准备好了迎接激烈的竞争，这对双方来说都相当困难。”

纵观整个抽签，英超卫冕冠军曼城抽到了13届欧冠冠军皇家马德里，克洛普补充道：“我想我上次说过，这是有史以来最强十六强或八强，但是看起来它一年比一年强。”