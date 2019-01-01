彻底冷藏 巴黎主席下令封杀拉比奥

巴黎圣日耳曼球员阿德里安·拉比奥将不再被主教练托马斯·图赫尔考虑，他将继续履行合同，在夏天以自由球员的身份离开法国首都。

图赫尔本周证实，23岁的拉比奥将不会出现在他的计划中，因为他准备在卫冕法甲冠军的同时，还要向欧冠冠军发起冲击。

据信拉比奥现在被要求和预备队一起训练，这是大巴黎主席纳赛尔亲自下达的命令，考虑到他将离开俱乐部。

巴塞罗那和切尔西都与转会联系在一起，尽管巴塞罗那似乎是他今夏最有可能的目的地。

“我必须让我的球队为迎战甘冈做好准备，这将是一支没有拉比奥的球队。”

根据够力足球的消息，图赫尔表示：“我尊重俱乐部的决定。这是俱乐部的决定。”

虽然现金充裕的巴黎圣日耳曼很自然地与几个球员联系在一起以替代拉比奥，但图赫尔不会被任何猜测所吸引。

有传言说法甲冠军正在关注图赫尔的前多特蒙德部下朱利安·魏格尔，但是德国教练拒绝对此发表评论。

“魏格尔 ?我不能谈论其他俱乐部的球员。”

“朱利安曾是我的球员之一，但他属于多特蒙德。我们正在努力引进一名防守型中场。”

巴黎圣日耳曼目前在法甲领先第二名10分，而且还比排名第二的里尔少踢了3场比赛。

尽管联赛冠军似乎已是囊中之物，但巴黎人若想最终在欧洲舞台上走得更远，就必须战胜曼联。

16强的抽签对大巴黎来说是有利的，当时曼联在穆里尼奥的执教下苦苦挣扎。

然而，在临时主教练索尔斯克亚的带领下，红魔在他的带领下取得全胜。

巴黎圣日耳曼将于2月12日在老特拉福德球场挑战曼联，这是双方的首回合较量。