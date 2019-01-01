影响力非凡 维尔通亨称赞穆帅：他让情况不同

热刺在周日以2-1战胜狼队，只比他们的下一个对手切尔西落后3分。

维尔通亨认为热刺在穆里尼奥的带领下正在改变他们的赛季。

在客场2-1击败狼队后，热刺现在只比下个星期的对手切尔西落后三分，维尔通亨很高兴他们又回到了正轨。

“当穆里尼奥来的时候，他很清楚他想进入前四。”这名后卫在他们最近的胜利后说：“他来的时候我们落后11分，现在我们只差3分。现在我们的情况有所不同，我们已经进入了欧冠的下一轮。”

卢卡斯·莫拉在上半场为热刺首开纪录，阿达马·特劳雷在下半场扳平比分，维尔通亨在补时阶段的进球为穆里尼奥的队伍锁定了三分。

这名比利时国脚承认他的球队必须和努诺·桑托的球队打一场漂亮的比赛。

“这是一场非常艰难的比赛，”他补充道：“我们知道狼队有多好。人们谈论前六名，但他们非常接近。他们每周都在联赛中展示。他们是一支非常好的球队。对阵联盟中最快的球员之一（阿达马·特劳雷）是非常困难的。”

穆里尼奥说他期待着一场艰苦的比赛，但是他很高兴他的球队取得了三分。

“我们知道比赛会很艰难。”他告诉BBC体育：“他们没有让我们措手不及。我们有一个很好的开始，就像我们试图做的那样。

“我们几乎打进了第二个球，但对手是狼队，他们不会杀死比赛。他们非常强壮。他们利用边路，然后是中间，转换非常困难。阿达马·特劳雷和迪奥戈·若塔的速度快得令人难以置信，很难停下来。

“我们顶住了他们的精神。在1-1的情况下，狼队并不满足于一分。我们知道如果我们能攻到对方腹地，我们就能得分。在那之后，我们不得不在最后五分钟紧闭大门，三分不可思议。”

下周托特纳姆热刺将主场迎战切尔西，四天后节礼日将迎战布莱顿。