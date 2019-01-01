彰显霸主地位 美国击败荷兰卫冕女足世界杯

美国女足历史上第四次夺得世界杯冠军，这次她们在决赛中击败了欧洲冠军荷兰队。

美国女子国家足球队以2-0击败荷兰队，连续第二次获得世界杯冠军，历史上第四次夺冠。

上半场比赛双方均无建树，下半场僵局被打破，裁判在观看VAR后判定斯蒂芬妮·范德赫拉赫特在禁区内对亚历克斯·摩根犯规，美国队长梅根·拉皮诺主罚点球命中。

罗斯·拉维尔随后再进一球，帮助美国队继续前进，而阿丽莎·内赫尔则在这场胜利中保持了零失球。

这场胜利见证了埃利斯的球队在1991年和1999年的基础上，成功卫冕了2015年的世界杯冠军。

自1991年女足世界杯举办以来，她们的四次夺冠是最多的，德国以两次夺冠紧随其后。

在世界排名第一的球队和欧洲冠军球队之间的一场身体对抗中，双方在上半场都没有进球，这在很大程度上要归功于荷兰队门将萨里·范·维内达尔的努力。

但在世界杯上，VAR的用法主导了人们的讨论，下半场第15分钟，VAR再次成为焦点。

范德赫拉赫特的抬脚踢到摩根的肩膀上，但裁判斯蒂芬妮·弗拉帕特认为这名后卫先碰到球，并发出角球的信号。然而回放显示的是犯规，经过VAR检查，弗拉帕特指向了点球点，拉皮诺主罚点球帮助美国队取得领先，使荷兰队在本届世界杯上首次落后。

凭借这个点球，拉皮诺打进了她在本届世界杯上的第六粒进球，与队友亚历克斯·摩根和英格兰队的埃伦·怀特一起分享了金靴奖，并使她成为世界杯决赛中年龄最大的进球球员，也是第一个在决赛中罚进点球的球员。

拉维尔的进球打破了美国女足的纪录，这是她们在本届世界杯上的第26粒进球。没有哪支球队在女足世界杯上的进球比她们更多——超过了1991年的美国队和2003年的德国队，这两支球队都有25个进球，并且最终都夺得冠军。

这也延续了美国女足的统治地位，在过去的45场比赛中，美国女足只输了一场——那是去年一月以1-3负于法国队，在此期间她们取得了39胜5平1负的战绩。