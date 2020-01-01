形势乐观 阿尔特塔：阿森纳的进展比我预期的快

尽管自从他来到阿森纳后，他在9场比赛中只赢了3场，但是教练对他在枪手的表现还是很满意的。

阿尔特塔说，自从他上任以来，阿森纳的进步比他预期的要快，尽管枪手并没有像这位前中场球员希望的那样赢得那么多比赛。

自从阿尔特塔去年12月接任阿森纳主教练以来，阿森纳已经显示出了进步的迹象。

在阿尔特塔接手后的几周里，阿森纳只输掉了九场比赛中的一场，尽管只有三场是赢的。

其他球队

虽然他的球队在周日主场对阵纽卡斯尔前排名第十，但阿尔特塔对球队的成长很满意，他承认自从接手枪手后，他看到了真正的进步。

“进展比我预期的要快。”他告诉记者：“我发现了一些我刚加入时不知道的事情，现在不得不去解决。我们赢的比赛不多，但我很清楚为什么赢不了。这其中有很多因素。”

“我们必须尽快开始赢球。未来两到三周将看到我们在过去四到五周内的进展，也将决定我们对欧洲的挑战。”

本赛季，阿森纳在25场英超联赛中仅取得6场胜利，与排名第四的切尔西相差10分，与排名第五的谢菲尔德联相差8分。

阿森纳还将参加足总杯，阿尔特塔的球队将在3月2日对阵朴茨茅斯。

他说：“我们就一些目标达成了一致，我们已经开始为之努力，希望你能在未来几周内开始看到结果。”

“球员们知道接下来的三到四周对于赛季结束前的目标来说有多重要。”