当队长的料！索帅确信博格巴会再次佩戴队长袖标

博格巴在曼联前任主帅穆里尼奥麾下在本赛季开始阶段佩戴了队长袖标，但不久后葡萄牙人就撤掉了博格巴队长一职。现任主帅索尔斯克亚显然有不同见解，他表示博格巴具备球队队长的一切特质，他会再次担任队长。

曼联前任主帅穆里尼奥和队内中场核心博格巴的矛盾由来已久，本赛季初期，穆里尼奥曾任命博格巴为球队队长，但随后他又因为博格巴的场内外表现而摘掉了博格巴的队长袖标。

现如今时过境迁，穆里尼奥已经下课，曼联迎来临时主帅索尔斯克亚，挪威人麾下的博格巴宛若新生，这位主帅也相信博格巴会再次担任球队队长。

当被问及博格巴是否还会担任球队队长时，索尔斯克亚说：“绝对会，是的，因为我从很久以前就了解这个孩子，他是一名领袖。”

“他具有特质，能够影响他人，并且你们都看过法国世界杯夺冠纪录片，他从心底里在乎，真心得希望取得成功。”

“并且他也了解成功不能仅靠他一个人，这是团队运动，他具备这样的特点，可以带来很多良好的影响，并且我认为他非常享受承担责任。”

“他有个性，热爱足球，他是个特立独行的人，而这正是他的行事方式。”

“当球队表现出色时，他们必定有优秀的领袖，在那部法国纪录片中，你们在都已经看到夺得世界杯对他意为着什么。所以对我来说，是的，他是当队长的材料。”

曼联现任队长是瓦伦西亚，副队长是阿什利-杨，谈到这两位球员的队长职责时，索尔斯克亚表示：“瓦伦西亚仍然是我们的队长，但他本赛季以来身体存在一些问题，当他不在场上时，阿什利-杨会佩戴队长袖标。”