当队长的料！索帅确信博格巴会再次佩戴队长袖标
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曼联前任主帅穆里尼奥和队内中场核心博格巴的矛盾由来已久，本赛季初期，穆里尼奥曾任命博格巴为球队队长，但随后他又因为博格巴的场内外表现而摘掉了博格巴的队长袖标。
现如今时过境迁，穆里尼奥已经下课，曼联迎来临时主帅索尔斯克亚，挪威人麾下的博格巴宛若新生，这位主帅也相信博格巴会再次担任球队队长。
当被问及博格巴是否还会担任球队队长时，索尔斯克亚说：“绝对会，是的，因为我从很久以前就了解这个孩子，他是一名领袖。”
“他具有特质，能够影响他人，并且你们都看过法国世界杯夺冠纪录片，他从心底里在乎，真心得希望取得成功。”
“并且他也了解成功不能仅靠他一个人，这是团队运动，他具备这样的特点，可以带来很多良好的影响，并且我认为他非常享受承担责任。”
“他有个性，热爱足球，他是个特立独行的人，而这正是他的行事方式。”
“当球队表现出色时，他们必定有优秀的领袖，在那部法国纪录片中，你们在都已经看到夺得世界杯对他意为着什么。所以对我来说，是的，他是当队长的材料。”
曼联现任队长是瓦伦西亚，副队长是阿什利-杨，谈到这两位球员的队长职责时，索尔斯克亚表示：“瓦伦西亚仍然是我们的队长，但他本赛季以来身体存在一些问题，当他不在场上时，阿什利-杨会佩戴队长袖标。”