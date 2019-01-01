当队长刷进球 霍尔丁复出高呼梦想回归

在经历了10个月的伤停后，霍尔丁用一粒进球昭示了自己的回归。

在去年12月阿森纳2-2战平曼联的比赛中，霍尔丁左膝盖的十字韧带出现严重伤情，被担架抬离现场。虽然在之后接受了手术，但他一直处在康复之中，直到最近才达到比赛要求。

昨晚与诺丁汉森林的比赛中，霍尔丁重伤之后第一次重返球场，并且打入一粒进球，帮助枪手5-0大胜对手。而这粒进球仅仅发生在厄齐尔被替换下场，由霍尔丁接过队长袖标不到一分钟之后。

霍尔丁在赛后说道：“我的梦想真的回来了。”

“能够带上队长袖标真是令人骄傲的时刻。之前我们就有几个角球机会，我离得有点远，但我能感受到球要来了，然后尼尔森开了一个很精准的角球进来，我就想用我的头去顶。顶完了我就知道起码是能命中门框范围的。”

“这是我第一次带上队长袖标，没有比这更棒的了。”

与霍尔丁同病相怜的贝莱林，也在漫长的伤停之后替补出场，为威洛克送上了助攻。

枪手后卫继续说道：“对于赫克托来说，回归并且直接取得了助攻，你都写不出比这更美好的故事。”

“这是一种新的经历。我之前从来没有经历过那么长时间的伤病。但得益于俱乐部和医疗以及康复团队。他们向我伸出了援手，帮助我顺利度过难关。”

“当维尔贝克还与我们在一起的时候，他也是长期重伤，所以我们三个相互支持，一起熬过了那段时间。”