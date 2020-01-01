当西罗力压C罗 因莫比莱领跑意甲金靴之争

C罗本赛季曾连续11轮意甲破门，创造了新的纪录，但他仍然有很多工作要做。

克里斯蒂亚诺·罗纳尔多对比赛的努力是一个传说。然而，当这位35岁的球员上个月以比三月份停赛开始时更好的身体状况回到尤文时，尤文的医疗团队震惊了。

据《都灵体育报》报道，在长达两个月的停赛期间，C·罗纳尔多每天锻炼三到四个小时，这意味着他现在比以前更健康，他在1月和2月连续11场意甲比赛进球，创造了新的纪录。

然而，令人难以置信的是，如果这位五次金球奖得主想要获得本赛季的意甲金靴，这样的成绩可能需要重复一次。

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这是因为尽管C·罗纳尔多在本赛季的意甲联赛中打进21球，但他仍然以6球的劣势落后于西罗·因莫比莱。

拉齐奥前锋现在以惊人的速度进球。事实上，只有国际米兰名宿安杰利诺（29球）在26轮意甲比赛后进球超过27个。

现在看来，因莫比莱完全有能力创造历史——他只需要再进9个球，就能追平伊瓜因在意甲单赛季进球纪录（2015-16赛季36球）——因为他和C·罗纳尔多一样刻苦训练，经常一天训练两次。

在2013-14赛季和2017-18赛季，因莫比莱已经两次获得意甲最佳射手，但他没想到自己会成为本赛季最佳射手的有力竞争者。

事实上，当C·罗纳尔多两年前来到意大利时，他曾打趣道：“我很幸运，已经两次获得意甲金靴！”

然而，C罗在意甲处子赛季的进球并不像许多人想象的那么自由。他只进了21个球，比皮亚泰克、萨帕塔和金靴得主夸利亚雷拉都要少。

C·罗纳尔多也获得了意甲2018-19赛季“最有价值球员”的称号，但不可否认的是，他只是在今年年初才发现自己的最佳状态，这使得他的场均进球率从上赛季的0.68跃升至本赛季的0.95。

他现在在尤文图斯的52场联赛中打进42球——AC米兰的传奇舍甫琴科和国际米兰的偶像罗纳尔多都没有在这么少的比赛中达到这个数字。