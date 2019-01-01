当然选择原谅啦 小克鲁伊夫坚决支持内马尔回归

这位重庆斯威主帅认为，巴萨应该不计前嫌，将顶级巨星内马尔重新带到诺坎普。

27岁的巴西巨星在离开巴萨前往大巴黎之后，就一直与回归的传闻联系在一起。而如今库蒂尼奥已经租借到拜仁效力，内马尔回归后的位置问题也由此可以得到解决。

前巴萨传奇约翰-克鲁伊夫的儿子，同时也出身拉玛西亚青训的小克鲁伊夫，对于这桩潜在转会告诉El Pais：“让内马尔回来？我一直希望那些拥有非凡能力的球员能够回归或者加盟，他显然是那种能够制造不同的球员。”

“足坛确实有很多天才球员，但他是最最特别的五位球员中的一位。”

“当他拿到球，你就知道有些事情要发生了。在最高水平的层面，你是否拥有一位能够制造不同的球员决定着你是拿冠军还是仅只接近冠军。”

“我理解球迷们的反应，他们至今仍对于他离开的方式感到很受伤。但人类最伟大的特质就是能够意识到自己可能做错了。”

“足球世界里，无法原谅一位球员决定离开效力数年的俱乐部是很感性的一面。”

“但这也是能够理解的，在这项运动中，包括在俱乐部的运作中，感情都能带来很打影响。但我坚决支持给予第二次机会。”

“对于这个特例而言，在内马尔和其他可能加盟的球员之间，有了内马尔你就等于有了保障，因为他了解俱乐部，了解需求和压力，了解这里的环境，踢球的方式以及有一扇门为他敞开，这样风险会更小。”

“谁不想把世界最佳招致麾下。他就是那种能让球迷屁股不沾椅子的球员。”

“不可否认的是他过去的一年不是很顺利，这将成为一种额外的（转会）动力。（如果是我）我会心怀感激地加盟，并且竭尽所能。”

不过大巴黎或许不会那么轻易地放人，主帅图赫尔已经言明他需要在放走巴西人之前找到替代品，而转会截止日期显然已经越来越近。