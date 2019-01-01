当热刺傻？曼联希望拿一个不用的后卫换丹麦真核

索尔斯克亚将托特纳姆热刺的组织者埃里克森列为今夏曼联的首要目标之一。

据《标准晚报》报道，曼联主帅索尔斯克亚对丹麦人埃里克森拒绝接受延长他在北伦敦的新合同感到鼓舞。

埃里克森目前的合同将在2020年夏天到期，尽管他的合同只剩下一年的时间，托特纳姆热刺主席丹尼尔·利维很可能会要求支付1亿英镑的费用，如果他在今年夏天被迫出售这位前阿贾克斯球员的话。

《标准晚报》表示，曼联已经准备好以6000万英镑的开价与托特纳姆热刺进行谈判，尽管热刺不太可能接受这个报价，但曼联不会轻易放弃。

有消息称，索尔斯克亚和曼联可能会从不想要的后卫埃里克·拜利、马特奥·达米安和马科斯·罗霍中挑选一名球员，以吸引热刺与他们签约。

埃里克森目前在托特纳姆热刺的周薪为7万英镑，但俱乐部准备将他的薪水翻倍以留住他。

然而，即使这名球员还可以通过加盟曼联赚到更多的钱，但欧洲也对他感兴趣，比如皇家马德里和尤文图斯。

在周中战胜布莱顿后，波切蒂诺透露了一些关于埃里克森未来的信息，他说谈判将在赛季末重新开始，他仍然希望27岁的埃里克森能留下。

“我希望克里斯蒂安能和我们在一起，”热刺主教练说：“我认为克里斯蒂安和我们，我们都很愿意对话，我们会看看会发生什么。”

左后卫丹尼·罗斯呼吁列维尽一切可能留下埃里克森，他说:“(他的续约)至关重要。他把一切都串联起来。更衣室里的小伙子们希望高层让他签约。”

托特纳姆热刺与阿贾克斯球星哈基姆·齐耶赫联系在一起，如果丹麦人离开，齐耶赫可能会成为埃里克森的替代者；今年夏天，这位摩洛哥攻击手的售价仅为2500万英镑。

与此同时，《标准晚报》声称，可以理解的是，列维宁愿把埃里克森卖给皇家马德里，也不愿加强直接竞争对手曼联的实力。