当拜仁遇到大鲨鱼 当董瀚麟遇到莱万

要问全国现在哪里最热？当然是男篮世界杯的现场！不过这也是全国最冷的地方了——冷门迭出。

那边德国男篮世界杯小组赛提前出局，这边的德国足球队则在为2020欧洲杯预选赛而努力。此次拜仁一共有16名球员要为国出征。听说村里没人，前方一群“大鲨鱼”出没。

本周一，上海久事大鲨鱼篮球俱乐部做客慕尼黑，和拜仁男篮进行了一场“季前赛”。凭借前NBA球星门罗的出色表色，拜仁最终大胜对手。

除了比赛外，双方还进行了全方面深层次的互动交流。拜仁慕尼黑国际化与战略事务董事瓦克与上海久事大鲨鱼篮球俱乐部总经理总经理钱安柯一起商讨了未来双方在更高层次的合作。比赛期间，中国驻慕尼黑副总领事陈永军也亲临现场。

足篮一家仁！作为德国双冠王，拜仁男篮这几年的成绩大家有目共睹。能取得如此成绩，自然离不开赫内斯的大力支持。正是他对于篮球不遗余力的支持才使得拜仁篮球队在2010年后开始复兴。

在拜仁男篮的主场奥迪篮球馆，也时常可以看到足球球星们给篮球兄弟们加油的身影。大家是相亲相爱的一家仁！

刚退役的罗本也是拜仁男篮的“死忠”粉！为此他还被拜仁男篮授予了10号球衣哦。退役后的小飞侠也有更多的时间来拜仁看球啦。

拜仁篮球队中也有足球迷哦。毕竟来了慕尼黑，怎能不去安联球场看拜仁呢？前NBA球星，今夏刚刚加盟拜仁男篮的门罗就表示：“现在来到德国，肯定会看得更多（足球）。有机会一定回去看拜仁的比赛！最喜欢的足球俱乐部，当然是拜仁慕尼黑啦。”

拜仁的魅力到底有多大呢？就连前几天和拜仁男篮进行友谊赛的上海久事男篮的队员也被圈粉啦。队长张兆旭表示：“鉴于这几天拜仁球队的热情招待，我们大家最喜欢的球队就是拜仁啦。”作为新任拜仁球迷，他自然也干了一件仁迷们必做的事情，具体是啥呢？