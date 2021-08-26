当年的韩国梅西李昇祐 如今发生了什么？

这位前锋早早在拉马西亚就打破了许多记录，但现在23岁的他在动荡的过去十年之后，正在比利时踢球

2016年，当李昇祐被提名为首届NXGN全球最佳青少年足球运动员时，他似乎已经征服了整个世界。

在巴塞罗那的早期，18岁的李昇祐被称为“韩国梅西”，无论在欧洲还是在亚洲，他似乎都注定会成为超级巨星。

然而，五年过去了，他在排名中游的比利时球队圣图尔登踢球，而且出场顺位不高，而他的职业生涯可能永远无法达到曾经人们期待的高度。

李昇祐童年时期在大东FC的教练崔光源回忆道：“我第一次见到李昇祐是在他9岁的时候，他参加了一项五人制锦标赛。他很固执，对足球很痴迷，他非常顽强。”

“第二年，我意识到了他的天赋，他的成长速度让我惊讶。那时候，他踢的是中场，但是他的速度真的很快，所以我想把他培养成前锋。”

“在球场上，他对胜利的渴望非常强烈。他的表现也很出色。他很有悟性，所以即使我教他一两件事，他也会自己融会贯通。”

“那时，他只会用右脚踢球。因此，我指出了他左脚的缺点，他进行了个人训练，使他的左脚技术变得熟练。现在他的两只脚都可以很好地踢球，他对队友也很忠诚。”

他的决心、天赋和无私吸引了巴萨，在看到12岁的他在2010达能国家杯上称霸之后，巴萨决定出手签下这位韩国新星。

崔光源说道：”我们参加了南非的达能杯，巴塞罗那的球探通过联赛代理机构叫来了韩国青年足球协会，“

“我告诉了李昇祐和他的家人巴塞罗那对他的兴趣，这超出了我们的想象。感觉大家都要晕倒了！“

这似乎是任何年轻、有抱负的足球运动员的终极梦想，而且它的开局非常完美，李昇祐在巴萨的第一个赛季为U13梯队出场29次就打进了惊人的39球，打破了梅西此前保持的进球纪录。

但这次转会也带来了沉重的代价。

经过调查，李昇祐和其他五名球员转会巴萨的交易违反了国际足联的未成年球员转会保护条例，这一条例禁止18岁以下的球员完成国际专户。

不过也有例外，比如球员的父母搬到了俱乐部所在的国家，那么该球员就可以转会。据报道，当时李昇祐的父母正准备这么做，但为时已晚，他被禁止代表巴萨参赛，直到18岁为止。

他仍然可以代表他的国家队上场，但李昇祐的态度和不尊重队友的表现也开始遭到批评，这些行为包括在错过一次机会后怒踢广告牌，那是2015年的U17世界杯热身赛，他第一次在韩国本土代表国家队出战。

回忆起那件事时，李昇祐说道：“我的触球有问题，我个人对很多事情感到遗憾，这是我第一场在韩国本土代表国家队出战，但结果并不令人满意。”

在八分之一决赛中，韩国遭到比利时淘汰，李昇祐罚丢了一个关键的点球，这让他背负的压力更大。

崔光源现在认为，如果当初李昇祐在韩国待更长时间再出国，这会对他的球技和个人修养更有帮助。

他说道：“我觉得他在韩国会成长得更多，在一些情况下，韩国球员一直踢到18岁，然后转会到欧洲。但当时，我们别无选择。

“这在韩国足球史上是一个非常令人振奋的转会，这是一个非常好的机会。我想李昇祐也遇到了一些来自外部的困难，比如国际足联的转会禁令。”

由于违规，巴萨被禁止在未来两个转会窗口签下任何新球员。在此结束的第二天，俱乐部一口气注册了76名新球员。而不久之后，李昇祐成为了第77位，那时他还未满18岁。

他在努力追赶，梅西16岁时就完成了巴萨首秀，而李昇祐在16岁时回到韩国训练，但很少有机会上场。国际足联这项旨在阻止世界各地有希望的年轻人被豪门搜刮的条例，反而毁了他的职业生涯。

他最终在巴塞罗那B队只出场了1次，他的天赋转瞬即逝，从未在诺坎普的伟大舞台上展现。

2017年，他被卖给了维罗纳，尽管巴萨在交易中加入了回购条款，但该条款已在2019年到期。

如今23岁的李昇祐在上赛季下半段被租借到葡萄牙的波尔蒂芒人，他已经准备好重新开始自己的职业生涯。

今年早些时候在接受《南华早报》采访时，李昇祐表示：“作为一名代表韩国参加欧洲联赛的球员，我努力工作，比其他人做得更好。作为一名韩国球员，我在每一场比赛中都努力做得更好。”

值得赞扬的是，李昇祐在国际上获得了更多的成功。他入选了2018年世界杯韩国队的大名单，当时20岁的他是队里最年轻的球员。在那届世界杯中，他两次替补出场，韩国队最终在小组赛中被淘汰，但他们也确实击败了卫冕冠军德国队。

崔光源认为，李昇祐未来还会变的更出色，他说道：“在我看来，我希望李昇祐能找到一支新的球队，获得更多的上场时间。不要在意联赛的名气，即使不是足球强国或大联赛也不要紧，我想建议他去一个他能踢得上球的球队。”

“李昇祐还很年轻，当他有更多的上场时间时，他就能展示自己的能力，如果他遇到一个认可他能力的教练，我认为他可以发挥出他童年的潜力。”