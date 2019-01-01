当别人能进50球你不能时 范戴克不应超梅罗

尽管范戴克在上个赛季为俱乐部登顶欧洲之巅立下了汗马功劳，但在费迪南德眼中，他仍不该成为欧足联最佳球员得主。

2018-19赛季，虽然在国内赛场最终不敌曼城与英超冠军失之交臂，但范戴克仍然帮助红军夺取了自2005年之后的首个欧冠冠军。

本周二，这位荷兰国脚力压过去十年频频垄断世界足坛个人奖项的梅罗，成功加冕欧足联年度最佳球员。

不过在前曼联中卫费迪南德看来，范戴克的获奖还是有些名过其实。

费迪南德告诉BT体育：“毫无疑问，在我心里，范戴克是现在这个星球上最出色的后卫。”

“但当一名球员，像梅西，可以在一个赛季打入50球，或者像C罗，一个赛季拿到三个冠军，他在新的锦标和国家队都有同样的影响力。你不能越过他们。”

“人们会说‘只有他们两个一直在得奖太无聊了’，但他们在过去12年甚至15年，一直在制造前所未有的数字。”

“我自己就是中后卫，我为他（范戴克）能够赢得这一奖项感到高兴，我认为他当之无愧，但当你发现还有人打入了50球，你就不能这么想了。”

“我不会用我辛苦赚来的钱买票就为了看防守球员。”

“让我激动起来啊！我想尖叫着从椅子上跳起来，‘哦上帝，这表现，这进球’。比赛中最艰难的就是打入一粒进球了。”

英超新赛季开始至今，克洛普的球队在三轮过后还保持着全胜战绩。本赛季的欧冠，卫冕冠军利物浦被分入E小组，他们的同组对手将是那不勒斯，萨尔斯堡和根克。