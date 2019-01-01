当仁不让 内德维德：尤文欧冠可依赖冠军C罗

葡萄牙球星已经完全康复，并准备带领意甲豪门挑战欧洲冠军。

尤文图斯副主席帕维尔·内德维德支持克里斯蒂亚诺·罗纳尔多在他们的欧冠挑战中充当先锋，现在这名前锋已经完全康复。

C·罗纳尔多在周日3-1战胜乌迪内斯的比赛中梅开二度，帮助球队在积分上追平榜首的国际米兰。

这名34岁的球员在11月尤文的四场比赛中都没能进球，原因是他的伤病，他在与莫斯科火车头和AC米兰的比赛中被主教练毛里齐奥·萨里换下。

内德维德现在认为C·罗纳尔多已经恢复到最佳状态，在对阵乌迪内斯的比赛中，他与保罗·迪巴拉和冈萨罗·伊瓜因的配合给人留下了深刻的印象。

内德维德希望罗纳尔多能够在2020年欧冠16强对阵里昂的比赛中有所作为。

“他是一个冠军，当需要他的时候，他总是在那里。”内德维德在周一的抽签后这样评价C·罗纳尔多：“他身体此前有些问题，现在状态很好。很高兴看到克里斯蒂亚诺、迪巴拉和伊瓜因一起踢球，如果他们三人都像昨天对阵乌迪内斯那样牺牲自己，他们可以同时上场。”

“当教练做出选择时，他会很自然地评估每个球员的状态，现在，他们的状态都很好，你可以看到。”

内德维德相信这个抽签对尤文来说是一个积极的结果，尽管他承认在2月26日与里昂的第一回合比赛中，萨里的球队不能让他们的状态下滑。

“我们不能抱怨，考虑到去年我们与马德里竞技的比赛，但是如果你在2月到3月之间的欧冠比赛中状态不佳，你就无能为力了。”他说：“往绩对我们是有利的，但它们没有任何意义——只有在那一刻的状态才有意义。”

“欧洲冠军联赛不应该是一个困扰，而是一个具体的目标。我们和其他球队一样，都想赢得决赛，但在欧洲冠军联赛中，一个失误就能让你出局。”