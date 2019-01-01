当之无愧 兰帕德：很高兴特里在斯坦福桥收获掌声

这位前蓝军后卫在周三第一次回到了他的老球场，作为维拉的助理教练坐在了客队的替补席。

切尔西主帅弗兰克·兰帕德称他的前队友约翰·特里是一个“传奇”，这名前后卫在周三第一次回到斯坦福桥。

特里为切尔西效力了近20年，在英超联赛中5次夺冠，以及赢得了包括欧冠在内的多座奖杯。

在去年结束职业生涯后，特里以助理教练的身份帮助阿斯顿维拉在2018-19赛季晋升英超。

维拉周三客场挑战切尔西，特里回到了他的老地方。在切尔西2-1击败维拉之前，特里受到了斯坦福桥球迷的热烈欢迎。

比赛结束后，兰帕德承认看到他的前队友出现在对方的教练席上很奇怪——这是他上赛季执教德比郡时经历的事情。

“这有点奇怪，我去年也去过那里，这很困难。”兰帕德说：“你很专业，想做好自己的工作，但这并不容易。我很高兴约翰在这里得到了掌声。约翰很谦虚，不想小题大做，但他是一个传奇，是俱乐部历史上获得荣誉最多的队长，他当之无愧。”

兰帕德对他的球队的表现也很满意，在联赛中连续两场失利后，蓝军巩固了他们对第四名的控制。

“我认为我们今天很棒，”兰帕德说：“我很高兴，因为那是我们的比赛，我们在对阵西汉姆的比赛中表现不佳，今天我们回来了。”

“我们在上半场的表现很重要，我们取得了胜利。今天令人失望的是我们没有进两球或三球。维拉很顽强，一路上取得了好的成绩，你能看出来为什么。他们有很好的球员和很好的组织。”

切尔西将在周六回到英超赛场，届时他们将在古迪逊公园对阵苦苦挣扎的埃弗顿。