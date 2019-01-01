当上领头羊 皇马的巴西双子星B计划真厉害

在周三晚上的伯纳乌球场上，齐达内的球队2-0击败了奥萨苏纳，两名青年球员都进了一球。

在皇马与奥萨苏纳在圣地亚哥伯纳乌会面的早上，马卡透露齐达内将向我们展示他的“B计划”。

据推测，“B”代表“巴西”。或者“才华横溢”。

周三晚上，齐达内在周末马德里德比前让球员休息的大胆赌博获得了惊人的回报，他的两个来自巴西的年轻球员，小维尼乌斯和罗德里戈，合力帮助东道主以2:0的比分赢得了胜利，使他们登上了西甲榜首。

危机？什么危机？突然之间，冠军联赛输给巴黎圣日耳曼队的尴尬场面似乎是很久以前的事了。

在西甲连赢两场之后，先是战胜塞维利亚，现在又战胜奥萨苏纳，在王子公园球场的溃败之后，皇马在周六踏上万达大都会球场之前，以1分的优势领先于同城对手和排名第二的马竞。

他们将带着全新的乐观精神和令人兴奋的替补选择踏上这段短暂的城市之旅。

到目前为止，小维尼休斯本赛季缺少比赛时间一直是很多引起了很多争论，直到本赛季的这个时候。

齐达内已经厌倦了关于他不像前任桑提亚哥·索拉里那样信任这位19岁的球员的报道，甚至在这个月早些时候还对记者大发雷霆。

“我对谁没有信心?”法国人叫道。“我可以保证，我完全相信他。别再说了，因为他是一个好球员，他在我的计划中。”

维尼休斯在上周末战胜塞维利亚的比赛中一直坐在替补席上，但是在本赛季对阵奥萨苏纳的比赛中，他得到了第二次首发机会，他充分利用了这次机会。

他自始至终都是活跃的，总共尝试了14次过人——这是西甲2019-20赛季的新高——在中场休息前9分钟，他在禁区外的一记弧线球打破了僵局。

对很多球员和球迷来说，这场比赛可能只是马德里德比的热身，但对这位少年来说却意义重大。自从二月以来，他的第一个进球让他潸然泪下。

他的射门受到了严重的折射，因此偏离了劳尔·纳瓦斯的把守位置，但维尼休斯并不在意。过早的韧带受伤使他上赛季的进步速度停滞不前，把他自己从起跑点抢走了。甚至推迟了他在巴西的处子秀。

对维尼休斯来说，这个进球就是把伤痛抛诸脑后。这感觉就像他重新开始了真正的职业生涯。

当然，罗德里戈也刚刚开始。但是，就像他的同胞一样，他看起来也急于出名。

这位夏天从桑托斯签下的球员在马德里的处子秀刚开始93秒，他就迅速接住了卡塞米罗的一次跨场传球，然后切入内线，自信地将球扫进了奥萨苏纳球门的下角。

只有巴西球星罗纳尔多以一个更快的进球(63秒)完成了他的处子秀。

罗德里戈的进球最让人印象深刻的是，这位18岁的球员看起来像是多年来一直在创造这样神奇的时刻。他同样昂首阔步地庆祝，然后在伯纳乌的观众面前鞠躬。

来自巴西的两个男孩真是让人印象深刻！

齐达内的“B计划”却是值得期待。