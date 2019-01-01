归队日期确定 马内将缺席社区盾杯

这位红军边锋将在与英超冠军的比赛结束后的第二天归队，因为他在非洲杯后将休息两周。

萨迪奥·马内将缺席利物浦与曼城的社区盾比赛，因为尤尔根·克洛普确认他将在8月5日度假归来。

这位红军球星度过了一个忙碌的夏天，6月1日在欧冠决赛2-0战胜热刺后结束了他在利物浦的俱乐部赛季。

随后，他与塞内加尔一起参加了非洲国家杯，在那里，他带领塞内加尔进入了决赛，在决赛0-1输给了阿尔及利亚。

与此同时，利物浦正在进行季前准备，并且正在美国进行热身赛。

马内并不是唯一缺席比赛的球员，罗伯托·菲尔米诺、阿利森·贝克尔和穆罕默德·萨拉赫也在延长休息时间。

然而，随着马内的赛季在7月19日结束，利物浦主帅克洛普确认他将在8月的第一个星期一回归。

这样做意味着他将错过前一天对阵曼城的社区盾比赛，而且他将有不到一周的时间来准备英超首战对诺维奇的比赛。

“他的状态很好。”克洛普在俱乐部官方网站上说：“很明显，他们在塞内加尔举行了庆祝活动，我很高兴，因为这表明他们尊重比赛，把第二名视为成功，这很好。他现在正在度假，不是最长的假期——他将在8月5日曼城比赛后回来。这意味着他有两周的时间。还有四五天的时间准备诺维奇的比赛，还有十天的时间准备和切尔西的超级杯。”

俱乐部希望马内这个忙碌的夏天不会给他带来太多的压力，因为他在利物浦度过了出色的2018-19赛季。他在英超联赛中攻入22球，与队友萨拉赫和阿森纳的奥巴梅扬并列获得金靴奖。马内还在欧冠联赛中打入四球，帮助利物浦获得了他们的第六个欧冠冠军。