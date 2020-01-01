归期未定 索尔斯克亚：博格巴还远未准备好训练

这名法国中场被期望和他的队友一起回到训练场上，但是教练承认他还有很长的路要走。

索尔斯克亚说，博格巴“还没有准备好”回到曼联训练，对他未来的猜测越来越多。

自从节礼日4-1战胜纽卡斯尔之后，这位世界杯冠军就再也没有为红魔出场过，他还在脚踝手术的康复中。

在周一2-0战胜切尔西之后，索尔斯克亚曾表示博格巴将在本周恢复训练，但在观望周四与布鲁日的欧联杯比赛时改变了立场。

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“保罗还没有参加球队的训练。”索尔斯克亚说：“所以，这取决于他感觉如何，或者他什么时候准备好了，所以他还远远没有准备好。”

来自索尔斯克亚的最新消息并不能平息博格巴将在本赛季结束后离开老特拉福德的传闻，最近几周人们一直在讨论他是否会回到前俱乐部尤文图斯。

本周，索尔斯克亚卷入了与博格巴经纪人米诺·拉伊奥拉的纠纷，拉伊奥拉在与切尔西比赛前在社交媒体上发表了一份声明：“保罗不是我的，当然也不是索尔斯克亚的财产，保罗是保罗·博格巴的。你不可能在英国或其他任何地方拥有一个人很长时间。我希望索尔斯克亚不要暗示保罗是他的囚犯。”

索尔斯克亚后来表示，他不会卷入一场口水仗，但拉伊奥拉告诉talkSPORT说挪威人“越界了”，并说博格巴只会在2020年欧洲杯结束前与曼联联系在一起时，拉伊奥拉似乎渴望继续这场嘴仗。

但经纪人随后试图给这个问题降温，甚至暗示博格巴可能会接受一份新合同。

“在他从伤病中恢复后，我们对谈判持开放态度。”拉伊奥拉告诉天空体育：“现在，他有一份合同，他唯一关注的事情就是恢复健康。”

由于伤病，博格巴本赛季只能在英超联赛中出场7次。